Подоляк объяснил, как в Украине будет функционировать военная полиция

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, как в стране будет функционировать военная полиция. По его словам, в начале работы будут небольшие логистические ошибки, но постепенно орган будет выглядеть совсем по-другому.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире Новини.LIVE.

Военная полиция в Украине

"Есть много людей в Украине, которые хотят жить в анархии и считают, что анархия — это очень круто. Людям кажется, что тогда можно делать все, что тебе нравится. А жизнь в обществе — это как раз жить с определенными ограничениями, которые учитывают интересы различных социальных групп", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, ни анархия, ни крайние формы либерализма и коллективизма не допустимы. Он отметил, что нужно находиться где-то посередине, то есть сдерживать свои желания из-за определенных правил, гарантирующих всем равные условия существования.

"У нас большие Вооруженные силы, там есть преступления, и с этим надо работать. Это не плохо и не хорошо — это объективная реальность. Поэтому должен быть орган, который будет иметь четкие полномочия работы именно с этой социальной категорией. Мне кажется, это правильно, ведь государство четко формулирует правила на конкретном направлении. Это тоже о прозрачности", — говорит советник главы ОП.

Подоляк заявил, что в начале работы военной полиции будут небольшие логистические ошибки, но постепенно орган будет выглядеть совсем другим.

"Например, посмотрите, как сейчас работают СБУ или разведка. Это совершенно разные службы, если сравнивать их работу до войны и их деятельность сейчас. Все институты постепенно становятся гораздо более профессиональными и прозрачными. То же самое будет с военной полицией", — добавил он.

Напомним, Подоляк заявил, что в ТЦК не все готовы к долгой и сложной коммуникации с обществом. Они готовы к более короткой коммуникации, иногда в репрессивной форме.

Также Подоляк рассказал, для чего нужно экономическое бронирование. По его словам, руководители предприятий будут нести дополнительную финансовую нагрузку.