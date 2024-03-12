Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

Вечірній гість студії Новини.LIVE — народний депутат України, голова Підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування. Він розповість про те, що буде далі з мобілізацією та чому падає довіра до Верховної Ради.

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Прямий ефір

Разом із ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко говорили про розгляд закону про мобілізацію, ситуацію на фронті, у Києві та регіонах України, а також розмірковували про інші важливі теми.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Також у ТЦК розповіли, де служитимуть обмежено придатні українці.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію буде ухвалено вже до кінця березня.