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Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

12 березня 2024 р. 21:12

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21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

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14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

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13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

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21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

Text

18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

Text

16:31 Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

Text

16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3-ї ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

Text

14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

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13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

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Вечірній гість студії Новини.LIVE — народний депутат України, голова Підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування. Він розповість про те, що буде далі з мобілізацією та чому падає довіра до Верховної Ради.

Прямий ефір дивіться о 21:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE

Прямий ефір

Разом із ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко говорили про розгляд закону про мобілізацію, ситуацію на фронті, у Києві та регіонах України, а також розмірковували про інші важливі теми.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Також у ТЦК розповіли, де служитимуть обмежено придатні українці.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію буде ухвалено вже до кінця березня.

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21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

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20:57 У Молдові приземлився літак з евакуйованими із Сектору Гази українцями

20:39 Зеленський показав відео рятувальної операції після ракетного удару по Кривому Рогу

20:11 В Україні почали продавати "обереги від ТЦК" — подробиці

20:00 Підкорювачі вершин — на Закарпатті ухилянти заблукали в горах, намагаючись пробратися до Румунії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:54 Удар по Кривому Рогу — в ОВА повідомляють про загиблих і поранених

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21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

Text

18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

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16:31 Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

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16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3-ї ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

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14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

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13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців