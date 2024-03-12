Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

Вечерний гость студии Новини.LIVE — народный депутат Украины, председатель Подкомитета Верховной Рады по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления. Он расскажет о том, что будет дальше с мобилизацией и почему падает доверие к Верховной Раде.

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Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко говорили о рассмотрении закона о мобилизации, ситуации на фронте, в Киеве и регионах Украины, а также рассуждали о других важных темах.

Напомним, в Украине хотят ввести обязательную военную подготовку. Также в ТЦК рассказали, где будут служить ограниченно пригодные украинцы.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации будет принят уже до конца марта.