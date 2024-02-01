Обмін полоненими, тарифи на світло та чому Макрон блокує експорт з України — ефір Ранок.LIVE

В Україну вдалося повернути 207 бійців, які перебували в російському полоні, вчора, 31 січня. Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Ефір можна подивитися о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Вчора Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україну з російського полону повернулись 207 бійців.

Водночас ширилася інформація, що в Україні планується підвищення тарифів, однак уряд не обговорює це питання — планують дочекатися кінця опалювального сезону.

Крім того, президент Франції Емануель Макрон заявив, що Європейський Союз має вжити чітких заходів щодо впорядкування імпорту українського зерна та курячого м’яса на внутрішній ринок ЄС.

Про це ведучі Новини.LIVE поговорять із гостями студії:

військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Селезньов Владислав;

аналітик медіа-центру "Одеська політична платформа" Юрій Христензен;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев;

народний депутат Юрій Камельчук;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

військовий аналітик Євген Дикий.

Нагадаємо, що у 2024 році діапазон ціни за кіловат електроенергії для побутових споживачів не перевищуватиме 3,5–4 грн. Зростання вартості навряд чи сягне 6 грн за кіловат, анонсованих Комітетом з енергетичних та ЖКГ питань ВРУ.

Також ми писали, що НКРЕКП оприлюднила нові пропозиції тарифів на водопостачання та водовідведення, які надали деякі ліцензіати. Йдеться про водоканали з розташуванням у західних областях.