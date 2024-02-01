Обмен пленными, тарифы на свет и почему Макрон блокирует экспорт из Украины — эфир Ранок.LIVE

В Украину удалось вернуть 207 бойцов, которые находились в плену, вчера, 31 января. Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.
Эфир можно посмотреть в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
Вчера Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из российского плена вернулись 207 бойцов.
В то же время распространялась информация, что в Украине планируется повышение тарифов, однако правительство не обсуждает этот вопрос — планируют дождаться конца отопительного сезона.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен принять четкие меры по упорядочению импорта украинского зерна и куриного мяса на внутренний рынок ЕС.
Об этом ведущие Новини.LIVE поговорят с гостями студии:
- военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев Владислав;
- аналитик медиацентра "Одесская политическая платформа" Юрий Христензен;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев;
- народный депутат Юрий Камельчук;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- военный аналитик Евгений Дикий.
Напомним, что в 2024 году диапазон цены за киловатт электроэнергии для бытовых потребителей не будет превышать 3,5–4 грн. Рост стоимости вряд ли достигнет 6 грн за киловатт, анонсированных Комитетом по энергетическим и ЖКХ вопросам ВРУ.
Также мы писали, что НКРЭКУ обнародовала новые предложения тарифов на водоснабжение и водоотвод, которые предоставили некоторые лицензиаты. Речь идет о водоканалах с расположением в западных областях.