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Обміління Дністра — Тимочко заявила, що це нищівний удар по екосистемі річки

Обміління Дністра — Тимочко заявила, що це нищівний удар по екосистемі річки

30 травня 2024 р. 17:17

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17:17 Обміління Дністра — Тимочко заявила, що це нищівний удар по екосистемі річки

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17:17 Обміління Дністра — Тимочко заявила, що це нищівний удар по екосистемі річки

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16:58 Військовий психолог заявив, що мобілізованим в'язням не можна дозволяти йти у відпустку

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16:15 НБУ тримає на контролі довіру до гривні та ситуацію з курсом — експерт пояснив подробиці

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15:27 Недолугість роботи Міненерго — експерт пояснив в чому проблема підвищення тарифів на світло

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14:07 У Херсонській ОВА назвали кількість людей, які залишаються в місті

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14:01 Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

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13:13 Сталінська стаття дозволяє катувати ув'язнених — нардеп Фріс назвав спосіб вирішення проблеми

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12:59 У ЗСУ заявили, що окупантам не вистачає сил одночасно тиснути на двох напрямках фронту

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У Дністровському водосховищі фіксують зниження рівня води, що пов'язане з атаками Росії на енергетичні об'єкти України. Рівень води в річці на Хмельниччині та Буковині знизився до 66%.

Це прокоментували народний депутат Олексій Кучеренко та
голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

Обміління Дністра

"В Україні величезний дефіцит електроенергії, її не вистачає навіть, якщо ми залучаємо імпорт. При, тому що стояли два атомних блоки. Проблема в тому, що це прорахунки нашого Міненерго, абсолютно не погоджені дії разом з Мінекології, які привели до екологічного лиха", — сказав Кучеренко.

На його думку, аби цього не допустити влада повинна була сказати українцям, що електроенергії немає і збільшити кількість відключень.

"Всі розуміють що це війна, але при цьому не доводити до такого стану. Враховуючи надскладну ситуацію в енергетиці, то я скажу що певний обсяг який нам дуже потрібний", — зазначив депутат.

А Тимочко вважає обміління річки Дністер нищівним ударом по його річковій системі. Це свідчить про те, що одномоментно водні живі організми перестали мати середовище існування.

"Звичайно, хтось може сказати, що там ще щось відновиться. Ніякі взагалі економічні вигоди не можуть бути порівняні тому знищенню риби та річці, яка пересохла. Є потічки, які стали просто пустелями і це не просто прорахунки, це злочин проти природи. Ніяка електроенергія не могла бути виправданням цьому", — наголосила вона.

За її словами, Дністер давно вже є "полігоном", де енергетики випробують природу. Тимочко наголосила, що Україна має змінити парадигму енергетичної стратегії та відмовитися від будівництва енергетичних об'єктів, які забирають воду й нищать природу, натомість не забезпечуючи стабільною енергетикою.

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що у Дністровському водосховищі скиди води проходять у штатному режимі і на цей момент "ризиків немає". 

А в Укргідроенерго заявили, що скиди води з Дністра, які були застосовані з 15 травня, відповідають встановленим Міжвідомчою комісією.

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17:16 В ЄС домовилися підвищити тарифи на імпорт російського зерна

17:10 "Резерв +" замість військового квитка — у ТЦК пояснили, чи це можливо

17:04 Викрито міжнародну мережу хакерів, які атакували європейські та американські компанії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 Полуниця за 100, а черешня вдвічі більше — вартість сезонних овочів на одеському ринку

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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