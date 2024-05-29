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Енергетики мали святу ціль — нардеп розкрив причини обміління річки Дністер

Енергетики мали святу ціль — нардеп розкрив причини обміління річки Дністер

29 травня 2024 р. 12:29

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08:00 Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

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00:59 Як протести в Грузії вплинуть на Україну — відповідь голови Інституту світової політики

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23:05 Військовий психолог розповів, чому зараз у військових відпустки "на стопі"

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21:18 Нардеп Дунда заявив, що держборг України буде зростати в будь-якому вигляді

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15:10 Нардеп відповів, на скільки скоротили навчання мобілізованих в Україні

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В Україні стрімко обміліла річка Дністер. І це має дві причини — засуха та скидання води на турбіни задля уникнути обмеження електроенергії, як припускали у Мережі.

Про це розповів народний депутат України Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE.

Обміління річки Дністер — що відомо

За словами Кучеренка, причиною обміління Дністра, серед іншого, став прорахунок уряду та Національної комісії регулювання. Він підкреслив, що панікувати не варто.

"Я переконаний, що аварійне скидання води для того, щоб підтримати енергосистему, було в той період, коли, на жаль, рішення про імпорт було несвоєчасно прийнято і імпорт електроенергії йшов не в повному обсязі. Енергетики у святих цілях, аби населення не потерпало від відключень, скидали воду на турбіни Дністровської станції  ", — сказав він.

Також він сказав, що об'єктивний чинник — це засуха. 

"Довгий період для того, щоб не було обмежень, притік був 80 тис. кубометрів води. А скидання — 110 тис. кубометрів. Тобто, на 30 тис. скидали більше води, ніж вона потрапляла. І це ціна того, що людям хотіли зробити краще", — додав Кучеренко.

За його словами, це рішення було прийняте дещо несвоєчасно, коли не йшов імпорт електроенергії або не в повному обсязі.

"Ми не могли імпортом покрити дефіцит, тому покривали у такий неприродній спосіб", — сказав нардеп.

Разом з тим, за його словами, наразі скиданняя немає, але є негативні наслідки для екології — загибель риб, обміління прилеглих водойм тощо.

Нагадаємо, що в Україні знову запроваджують графіки відключень електроенергії. Їх застосовуватимуть як для промислових споживачів, так і для побутових. Олег Попенко сказав, що відключення електроенергії українцям гарантовані в липні та серпні, а взимку все буде набагато складніше. 

Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні. 

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12:41 "Резерв +" отримає важливе оновлення — у Міноборони назвали дату

12:41 Фаріон перемогла в суді у справі щодо незаконного звільнення з Львівської політехніки

12:40 Російські РЕБ роблять високотехнологічну західну зброю в Україні неефективною, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:37 КНДР атакувала Південну Корею кулями зі сміттям та гноєм

12:36 Біженці в Чехії — як зміняться умови надання допомоги з 1 вересня

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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