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Энергетики имели святую цель — нардеп раскрыл причины обмеления реки Днестр

Энергетики имели святую цель — нардеп раскрыл причины обмеления реки Днестр

29 мая 2024 г. 12:29

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В Украине стремительно обмелела река Днестр. И это имеет две причины — засуха и сброс воды на турбины во избежание ограничения электроэнергии, как предполагали в Сети.

Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко в эфире "Ранок.LIVE".

Обмеление реки Днестр — что известно

По словам Кучеренко, причиной обмеления Днестра среди прочего стал просчет правительства и Национальной комиссии регулирования. Он подчеркнул, что паниковать не стоит.

"Я убежден, что аварийный сброс воды для того, чтобы поддержать энергосистему, был в тот период, когда, к сожалению, решение об импорте было несвоевременно принято и импорт электроэнергии шел не в полном объеме. Энергетики в святых целях, чтобы население не страдало от отключений, сбрасывавших воду на турбины Днестровской станции", — сказал он.

По его словам, это решение было принято несколько несвоевременно, когда не шел импорт электроэнергии или не в полном объеме.

"Долгий период для того, чтобы не было ограничений, приток был 80 тыс. кубометров воды. А сброс — 110 тыс. кубометров. То есть, на 30 тыс. сбрасывали больше воды, чем она попадала. И это цена того, что людям хотели сделать лучше" , — добавил Кучеренко.

Вместе с тем, по его словам, пока сброса нет, но есть негативные последствия для экологии — гибель рыб, обмеление прилегающих водоемов и т.д.

"Мы не могли импортом покрыть дефицит, поэтому покрывали таким неестественным способом", — сказал нардеп.

Также он сказал, что засуха — это все-таки объективный фактор. 

Напомним, что в Украине снова вводятся графики отключений электроэнергии. Они будут применяться как для промышленных потребителей, так и для бытовых. Отключения электроэнергии украинцам гарантированы в июле и августе, а зимой все будет гораздо сложнее.

Также мы писали, что в Минэнерго готовятся к масштабному сбережению расходов энергосетей в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:19 Шольц поддержал Макрона в разрешении для Украины бить по объектам в РФ, — The Guardian

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