Обмеление Днестра — Тимочко заявила, что это сокрушительный удар по экосистеме реки

В Днестровском водохранилище фиксируют снижение уровня воды, что связано с атаками России на энергетические объекты Украины. Уровень воды в реке на Хмельниччине и Буковине снизился до 66%.

Это прокомментировали народный депутат Алексей Кучеренко и

глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

Обмеление Днестра

"В Украине огромный дефицит электроэнергии, ее не хватает даже, если мы привлекаем импорт. При, потому что стояли два атомных блока. Проблема в том, что это просчеты нашего Минэнерго, абсолютно не согласованные действия вместе с Минэкологии, которые привели к экологическому бедствию", — сказал Кучеренко.

По его мнению, чтобы этого не допустить, власти должны были сказать украинцам, что электроэнергии нет и увеличить количество отключений.

"Все понимают, что это война, но при этом не доводить до такого состояния. Учитывая сверхсложную ситуацию в энергетике, то я скажу что определенный объем, который нам очень нужен", — отметил депутат.

А Тимочко считает обмеление реки Днестр сокрушительным ударом по его речной системе. Это свидетельствует о том, что одномоментно водные живые организмы перестали иметь среду обитания.

"Конечно, кто-то может сказать, что там еще что-то восстановится. Никакие вообще экономические выгоды не могут быть сравнимы с уничтожением рыбы и пересохшей реки. Есть потоки, которые стали просто пустынями и это не просто просчеты, это преступление против природы. Никакая электроэнергия не могла быть оправданием этому", — подчеркнула она.

По ее словам, Днестр давно уже "полигон", где энергетики испытают природу. Тимочко подчеркнула, что Украина должна изменить парадигму энергетической стратегии и отказаться от строительства энергетических объектов, которые забирают воду и уничтожают природу, не обеспечивая стабильной энергетикой.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрлец заявил, что в Днестровском водохранилище сбросы воды проходят в штатном режиме и на данный момент "рисков нет".

А в Укргидроэнерго заявили, что сбросы воды из Днестра, примененные с 15 мая, соответствуют установленным Межведомственной комиссией.