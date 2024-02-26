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Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

26 лютого 2024 р. 13:00

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13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

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13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Text

12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

Text

11:44 Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

Text

08:00 Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

25 лютого 2024
Text

18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

Text

17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

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16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

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Член аграрного комітету Верховної Ради та народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Соломчук вважає, що протести фермерів у Франції та Німеччині не стосуються сільгосппродукції України. На його думку, деякі бізнесмени використовують ситуацію на кордоні з Польщею на свою користь. 

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Протести аграріїв у Європі

За словами Соломчука, протести аграріїв, які відбуваються за межами Польщі, навряд чи стосуються української сільгосппродукції. Пояснює, що там проблема більше пов'язані з незадоволенням політичною ініціативою Green Deal, тваринницьким комплексом, екологічними нормами тощо. 

Однак, нардеп переконаний, що деякі групи бізнесу використовують ситуацію в Україні на свою користь.

"Уявіть, польським фермерам найближчим часом виділять €1,4 млрд. Втім, їхнім українським колегам за 30 років ніколи такої допомоги не було", — сказав Соломчук. 

Він додав, український уряд на перемовинах, що відбудуться в кінці лютого, має висловити чітку позицію нашого бізнесу.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери влаштували масову акцію протесту і перекрили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація, яка склалася на кордоні з Польщею є неприємною та нею намагаються скористатися в Росії. За його словами, цю проблему має вирішити новий уряд Польщі

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13:21 В одному з районів Києва пройдуть військові навчання — що відомо

13:16 Ванат розповів про обмін жартами з Гармашем після матчу Металіста 1925 з Динамо

13:15 В Одесі відзначили День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

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08:00 Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

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