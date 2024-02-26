Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Член аграрного комітету Верховної Ради та народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Соломчук вважає, що протести фермерів у Франції та Німеччині не стосуються сільгосппродукції України. На його думку, деякі бізнесмени використовують ситуацію на кордоні з Польщею на свою користь.

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Протести аграріїв у Європі

За словами Соломчука, протести аграріїв, які відбуваються за межами Польщі, навряд чи стосуються української сільгосппродукції. Пояснює, що там проблема більше пов'язані з незадоволенням політичною ініціативою Green Deal, тваринницьким комплексом, екологічними нормами тощо.

Однак, нардеп переконаний, що деякі групи бізнесу використовують ситуацію в Україні на свою користь.

"Уявіть, польським фермерам найближчим часом виділять €1,4 млрд. Втім, їхнім українським колегам за 30 років ніколи такої допомоги не було", — сказав Соломчук.

Він додав, український уряд на перемовинах, що відбудуться в кінці лютого, має висловити чітку позицію нашого бізнесу.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери влаштували масову акцію протесту і перекрили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація, яка склалася на кордоні з Польщею є неприємною та нею намагаються скористатися в Росії. За його словами, цю проблему має вирішити новий уряд Польщі.