Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

Член аграрного комитета Верховной Рады и народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук считает, что протесты фермеров во Франции и Германии не касаются сельхозпродукции Украины. По его мнению, некоторые бизнесмены используют ситуацию на границе с Польшей в свою пользу.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Протесты аграриев в Европе

По словам Соломчука, протесты аграриев, которые проходят за пределами Польши, вряд ли касаются украинской сельхозпродукции. Объясняет, что проблема больше связана с неудовлетворением политической инициативой Green Deal, животноводческим комплексом, экологическими нормами и тому подобное.

Однако нардеп убежден, что некоторые группы бизнеса используют ситуацию в Украине в свою пользу.

"Представьте, польским фермерам в ближайшее время выделят €1,4 млрд. Впрочем, их украинским коллегам за 30 лет никогда такой помощи не было", — сказал Соломчук.

Он добавил, что украинское правительство на переговорах, которые состоятся в конце февраля, должно выразить четкую позицию нашего бизнеса.

Напомним, 20 февраля польские фермеры устроили массовую акцию протеста и перекрыли шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сложившаяся на границе с Польшей ситуация неприятна и ею пытаются воспользоваться в России. По его словам, эту проблему должно решить новое правительство Польши.