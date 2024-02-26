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Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

26 февраля 2024 г. 13:00

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13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

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10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

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13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

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12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

Text

11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

Text

11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

Text

10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

25 февраля 2024
Text

18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

Text

17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

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Член аграрного комитета Верховной Рады и народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук считает, что протесты фермеров во Франции и Германии не касаются сельхозпродукции Украины. По его мнению, некоторые бизнесмены используют ситуацию на границе с Польшей в свою пользу.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Протесты аграриев в Европе

По словам Соломчука, протесты аграриев, которые проходят за пределами Польши, вряд ли касаются украинской сельхозпродукции. Объясняет, что проблема больше связана с неудовлетворением политической инициативой Green Deal, животноводческим комплексом, экологическими нормами и тому подобное.

Однако нардеп убежден, что некоторые группы бизнеса используют ситуацию в Украине в свою пользу.

"Представьте, польским фермерам в ближайшее время выделят €1,4 млрд. Впрочем, их украинским коллегам за 30 лет никогда такой помощи не было", — сказал Соломчук.

Он добавил, что украинское правительство на переговорах, которые состоятся в конце февраля, должно выразить четкую позицию нашего бизнеса.

Напомним, 20 февраля польские фермеры устроили массовую акцию протеста и перекрыли шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сложившаяся на границе с Польшей ситуация неприятна и ею пытаются воспользоваться в России. По его словам, эту проблему должно решить новое правительство Польши.

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12:46 Мудрик прошел коридор позора — видео момента, о котором украинец хочет забыть

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:46 В Киеве и всех областях Украины звучит воздушная тревога — какая опасность для регионов

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11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

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10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

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18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

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17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

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