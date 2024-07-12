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Нардеп заявив, що у випадку поразки України, наступними будуть країни НАТО

Нардеп заявив, що у випадку поразки України, наступними будуть країни НАТО

12 липня 2024 р. 10:45

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10:45 Нардеп заявив, що у випадку поразки України, наступними будуть країни НАТО

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09:23 Експерт заявив, що Київщину могло вразити більше ракет, ніж відзвітували сили ППО

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Ексклюзив

08:38 Шлях України в НАТО невідворотний, — головні новини другого дня саміту

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08:00 Чим завершився саміт НАТО для України та загроза енергетичної кризи — ефір Новини.LIVE

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Якщо впаде Україна, то наступними стануть країни-члени Північноатлантичного Альянсу. В ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE народний депутат Єгор Чернєв пояснив логіку тих країн, які блокують вступ України до НАТО.

Про це нардеп Чернєв заявив у Вашингтоні кореспонденту Новини.LIVE Уляні Бойчук у четвер, 11 липня. 

Що святкує НАТО

Єгор Чернєв зазначив, що саме через агресію РФ партнери НАТО обʼєднані як ніколи за останні десятиріччя. Тому зараз вони святкують те, що вони збереглися як Альянс.

"Але святкувати нема чого. Те, що вони обʼєднані — це дуже добре, але у жорсткому світі, де Росія та Китай намагаються навʼязати свої правила гри, потрібно діяти рішуче", — вважає нардеп

Інакше — можна втратити все, зазначив Чернєв.

Як спілкуватися з країнами, які блокують вступ Україну до НАТО

За думкою Чернєва, запрошення України до НАТО залежить від того, що відбувається на полі бою.

"Я впевнений що після закінчення цієї війни не буде більше перешкод для того, щоб надати нам запрошення, а потім і членство в НАТО. Тому що жодна країна не хоче, щоб війна прийшла в її дім. А запрошення як це бачать і як це є, згідно з внутрішніми документами НАТО, запускає процес ратифікації цього рішення в національних парламентах. І коли всі національні парламенти ратифікували, то майже автоматично відбувається вже вступ країни до Альянсу. Вони не можуть поки що сьогодні собі дозволити те, щоб цей процес запустився", — сказав Чернєв.

Нагадаємо, під час зустрічі Зеленського та Байдена у Вашингтоні в рамках саміту НАТО, останній оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги. Згодом стало відомо, що США виділили підтримки на близько 225 мільйонів доларів, до неї увійшли системи ППО та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкове озброєння.

У межах саміту НАТО, який проходив у Вашингтоні 9-11 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Франції Еммануелем Макроном. Глави держав розмовляли про підготовку наступного оборонного пакета.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що невдовзі очікується ухвалення рішення про збільшення кількості винищувачів F-16.

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11:21 Тариф на світло — коли можуть змінити ціни на електрику

11:13 На Харківщині лунали вибухи — в ОВА повідомляють про постраждалих та зруйноване житло

11:13 Росія менше навантажує ракет на Ту-95 — військовий експерт пояснив причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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