Нардеп заявил, что в случае поражения Украины следующими будут страны НАТО

Если падет Украина, следующими станут страны-члены Североатлантического Альянса. В эксклюзивном интервью Новини.LIVE народный депутат Егор Чернев объяснил логику тех стран, которые блокируют вступление Украины в НАТО.

Об этом нардеп Чернев заявил в Вашингтоне корреспонденту Новини.LIVE Ульяне Бойчук в четверг, 11 июля.

Что празднует НАТО

Егор Чернев отметил, что именно из-за агрессии РФ партнеры НАТО объединены как никогда за последние десятилетия. Поэтому сейчас они празднуют то, что они сохранились как Альянс.

"Но праздновать нечего. То, что они объединены - это очень хорошо, но в жестком мире, где Россия и Китай пытаются навязать свои правила игры, нужно действовать решительно", — считает нардеп

Иначе — можно потерять все, отметил Чернев.

Как общаться со странами, которые блокируют вступление Украины в НАТО

По мнению Чернева, приглашение Украины в НАТО зависит от того, что происходит на поле боя.

"Я уверен что после окончания этой войны не будет больше препятствий для того, чтобы предоставить нам приглашение, а затем и членство в НАТО. Потому что ни одна страна не хочет, чтобы война пришла в ее дом. А приглашение как это видят и как это есть, согласно внутренним документам НАТО, запускает процесс ратификации этого решения в национальных парламентах. И когда все национальные парламенты ратифицировали, то почти автоматически происходит уже вступление страны в Альянс. Они не могут пока сегодня себе позволить то, чтобы этот процесс запустился", — сказал Чернев.

Напомним, во время встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне в рамках саммита НАТО последний объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Впоследствии стало известно, что США выделили поддержки около 225 миллионов долларов, в нее вошли системы ПВО и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое вооружение.

В рамках саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне 9-11 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы стран говорили о подготовке следующего оборонного пакета.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидается принятие решения об увеличении количества истребителей F-16.