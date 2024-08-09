Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Народний депутат України Андрій Ніколаєнко назвав декілька сценаріїв розвитку подій в Росії на території Курської області. На його думку, РФ може вирішити перекидати на даний напрямок резерви от посилити свої наземні формування авіацією.

Про це Андрій Ніколаєнко заявив в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 9 серпня.

Події в Курській області — що буде далі

Як зазначив Андрій Ніколаєнко, американський Інститут вивчення війни описав низку можливих дій ворога у цій ситуації.

"Перше — це перекидання з групи північ — від Харкова і від кордонів Чернігівської області. Це перекидання резервів за рахунок строковиків, Нацгвардії, Росгвардії, нерегулярної армії. Третій сценарій — це підсилення існуючого угруповання тільки за рахунок авіаційної ракетної складової та артилерійської складової", — перелічив нардеп.

За його Ніколаєнка, ймовірно, росіяни будуть знімати свій наступальний потенціал на Донбасі останньою чергою, але можуть відтягнути сили від Часового Яру.