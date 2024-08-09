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Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

09 серпня 2024 р. 21:00

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21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

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21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

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В російському полоні українських військових жорстоко катують, морять голодом та знущаються морально. Через такі нелюдські умови багато захисників вже не повертаються додому.

Свою історію про життя в полоні розповів військовий ЗСУ Станіслав Куценко з позивним "Стаф" в інтерв'ю Новини.LIVE.

Як росіяни поводяться з українськими військовополоненими

Експолонений Станіслав Куценко поділився, що насправді відбувається у полоні в Росії з українськими громадянами.

Також він розповів, як окупанти "вибивають" з військових ЗСУ інформацію.

Водночас захисник пояснив, чому важливо йти на перемовини з Росією для якнайшвидшого звільнення українських захисників.

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22:06 Онофрійчук прокоментувала дев'яте місце на Олімпійських іграх-2024

21:53 На аеродромі в Липецьку базувалися російські винищувачі СУ-57, — Defense Express

21:51 В Генпрокуратурі заявили, що восьмеро загиблих в Костянтинівці досі невпізнані

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:36 Росіяни скинули вибухівку з дронів на Херсонщині — троє поранених

21:31 США виділили Україні новий пакет озброєння на 125 мільйонів доларів — що туди увійде

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21:30 Обмежує українців у керуванні авто — який вигляд має вимога від ТЦК

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21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

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21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

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18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

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17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

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17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

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