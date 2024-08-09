Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

В російському полоні українських військових жорстоко катують, морять голодом та знущаються морально. Через такі нелюдські умови багато захисників вже не повертаються додому.

Свою історію про життя в полоні розповів військовий ЗСУ Станіслав Куценко з позивним "Стаф" в інтерв'ю Новини.LIVE.

Як росіяни поводяться з українськими військовополоненими

Експолонений Станіслав Куценко поділився, що насправді відбувається у полоні в Росії з українськими громадянами.

Також він розповів, як окупанти "вибивають" з військових ЗСУ інформацію.

Водночас захисник пояснив, чому важливо йти на перемовини з Росією для якнайшвидшого звільнення українських захисників.