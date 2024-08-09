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Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

9 августа 2024 г. 21:00

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21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

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18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

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16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

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14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

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13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

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11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

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В российском плену украинских военных жестоко пытают, морят голодом и издеваются морально. Из-за таких бесчеловечных условий многие защитники уже не возвращаются домой.

Свою историю о жизни в плену рассказал военный ВСУ Станислав Куценко с позывным "Стаф" в интервью Новини.LIVE.

Как россияне обращаются с украинскими военнопленными

Экс-пленный Станислав Куценко поделился тем, что действительно происходит в плену в России и украинскими гражданами.

Также он рассказал, как оккупанты "выбивают" из военных ВСУ информацию.

В то же время защитник объяснил, почему важно идти на переговоры с Россией для скорейшего освобождения украинских защитников.

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21:51 В Генпрокуратуре заявили, что восемь погибших в Константиновке до сих пор не опознаны

21:36 Россияне сбросили взрывчатку с дронов на Херсонщине — трое раненых

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:31 США выделили Украине новый пакет вооружения на 125 миллионов долларов — что туда войдет

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