Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

В российском плену украинских военных жестоко пытают, морят голодом и издеваются морально. Из-за таких бесчеловечных условий многие защитники уже не возвращаются домой.

Свою историю о жизни в плену рассказал военный ВСУ Станислав Куценко с позывным "Стаф" в интервью Новини.LIVE.

Как россияне обращаются с украинскими военнопленными

Экс-пленный Станислав Куценко поделился тем, что действительно происходит в плену в России и украинскими гражданами.

Также он рассказал, как оккупанты "выбивают" из военных ВСУ информацию.

В то же время защитник объяснил, почему важно идти на переговоры с Россией для скорейшего освобождения украинских защитников.