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Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

9 августа 2024 г. 21:12

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21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

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16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

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14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

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Народный депутат Украины Андрей Николаенко назвал несколько сценариев развития событий в России на территории Курской области. По его мнению, РФ может решить перебрасывать на данное направление резервы и усилить свои наземные формирования авиацией.

Об этом Андрей Николаенко заявил в эфире Вечер.LIVE в пятницу, 9 августа.

События в Курской области — что будет дальше

Как отметил Андрей Николаенко, американский Институт изучения войны описал ряд возможных действий врага в этой ситуации. 

"Первое — это переброска из группы север — от Харькова и от границ Черниговской области. Это переброска резервов за счет срочников, Нацгвардии, Росгвардии, нерегулярной армии. Третий сценарий — это усиление существующей группировки только за счет авиационной ракетной составляющей и артиллерийской составляющей", — перечислил нардеп. 

По его Николаенко, вероятно, россияне будут снимать свой наступательный потенциал на Донбассе в последнюю очередь, но могут оттянуть силы от Часового Яра.

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