Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Народный депутат Украины Андрей Николаенко назвал несколько сценариев развития событий в России на территории Курской области. По его мнению, РФ может решить перебрасывать на данное направление резервы и усилить свои наземные формирования авиацией.

Об этом Андрей Николаенко заявил в эфире Вечер.LIVE в пятницу, 9 августа.

События в Курской области — что будет дальше

Как отметил Андрей Николаенко, американский Институт изучения войны описал ряд возможных действий врага в этой ситуации.

"Первое — это переброска из группы север — от Харькова и от границ Черниговской области. Это переброска резервов за счет срочников, Нацгвардии, Росгвардии, нерегулярной армии. Третий сценарий — это усиление существующей группировки только за счет авиационной ракетной составляющей и артиллерийской составляющей", — перечислил нардеп.

По его Николаенко, вероятно, россияне будут снимать свой наступательный потенциал на Донбассе в последнюю очередь, но могут оттянуть силы от Часового Яра.