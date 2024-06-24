Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

Російська Федерація поки що боїться атакувати АЕС, але окупанти максимально точно б'ють по турбінах ТЕС. На подальший ремонт теплових електростанцій потрібні будуть мільярдні вливання.

Про це у понеділок, 24 червня, заявив народний депутат України від "Батьківщини" Михайло Волинець в етері Вечір.LIVE.

Росія сконцентрувала ракетні удари по ГЕС та ТЕС

За словами нардепа, ті місця, де знаходяться ГЕС, ТЕС та АЕС мають бути гарно захищені системами ППО.

Він зазначив, що росіяни наразі бояться бити по атомним станціям, але вони точно б'ють по турбінам ТЕС.

"Я був на найбільшій в Україні ТЕС. Ракета прилітає зверху, пробиває дах і влучає у турбіни. Розбивають так, що там необхідні мільярдні вливання. Але ці ремонти здійснити буде складно", — сказав Волинець.

Народний депутат підкреслив, що влада, через певних спікерів, надсилає сигнали українцям щодо необхідності готуватися до зими. Зокрема, вже лунають заклики встановлювати сонячні панелі, накопичувачі електроенергії, а також утеплювати помешкання.

"Я сподіваюсь, що до того часу будуть проведені швидкі ремонти, а це зараз робиться. І головне, щоб були ППО", — підсумував він.

Раніше ми повідомляли, що через російські атаки в Україні склалася критична ситуація з генерацією електроенергії. Навіть імпорт не допомагає вирішити цю проблему.

Нагадаємо, глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що взимку при температурі повітря 0°С українці можуть мати світло по 8-10 годин на добу.