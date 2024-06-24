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Нардеп объяснил, в чем особенность российских ударов по украинским ТЭС

Нардеп объяснил, в чем особенность российских ударов по украинским ТЭС

24 июня 2024 г. 23:42

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19:29 Ракетный удар по Одессе, новый глава Госохраны и зимний блекаут — главные новости 24 июня

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17:34 В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей поразили морские дроны

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Российская Федерация пока боится атаковать АЭС, но оккупанты максимально точно бьют по турбинам ТЭС. На дальнейший ремонт тепловых электростанций потребуются миллиардные вливания.

Об этом в понедельник, 24 июня, заявил народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец в эфире Вечір.LIVE .

Россия сконцентрировала ракетные удары по ГЭС и ТЭС

По словам нардепа, те места, где находятся ГЭС, ТЭС и АЭС, должны быть хорошо защищены системами ПВО.

Он отметил, что россияне боятся бить по атомным станциям, но они точно бьют по турбинам ТЭС.

"Я был на крупнейшей в Украине ТЭС. Ракета прилетает сверху, пробивает крышу и попадает в турбины. Разбивают так, что там необходимы миллиардные вливания. Но эти ремонты осуществить будет сложно", — сказал Волынец.

Народный депутат подчеркнул, что власть, через определенных спикеров, дает сигналы о том, что украинцам нужно готовиться к зиме. В частности, уже звучат призывы устанавливать солнечные панели, накопители электроэнергии, а также утеплять жилье.

"Я надеюсь, что к тому времени будут проведены быстрые ремонты, а это сейчас делается. И главное, чтобы были ПВО", — подытожил он.

Ранее мы сообщали, что из-за российских атак в Украине сложилась критическая ситуация с генерацией электроэнергии. Даже импорт не помогает решить эту проблему.

Напомним, глава парламентского подкомитета по вопросам энергосбережения, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что зимой при температуре воздуха 0°С украинцы могут иметь свет по 8-10 часов в сутки .

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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