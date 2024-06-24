Нардеп объяснил, в чем особенность российских ударов по украинским ТЭС

Российская Федерация пока боится атаковать АЭС, но оккупанты максимально точно бьют по турбинам ТЭС. На дальнейший ремонт тепловых электростанций потребуются миллиардные вливания.

Об этом в понедельник, 24 июня, заявил народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец в эфире Вечір.LIVE .

Россия сконцентрировала ракетные удары по ГЭС и ТЭС

По словам нардепа, те места, где находятся ГЭС, ТЭС и АЭС, должны быть хорошо защищены системами ПВО.

Он отметил, что россияне боятся бить по атомным станциям, но они точно бьют по турбинам ТЭС.

"Я был на крупнейшей в Украине ТЭС. Ракета прилетает сверху, пробивает крышу и попадает в турбины. Разбивают так, что там необходимы миллиардные вливания. Но эти ремонты осуществить будет сложно", — сказал Волынец.

Народный депутат подчеркнул, что власть, через определенных спикеров, дает сигналы о том, что украинцам нужно готовиться к зиме. В частности, уже звучат призывы устанавливать солнечные панели, накопители электроэнергии, а также утеплять жилье.

"Я надеюсь, что к тому времени будут проведены быстрые ремонты, а это сейчас делается. И главное, чтобы были ПВО", — подытожил он.

Ранее мы сообщали, что из-за российских атак в Украине сложилась критическая ситуация с генерацией электроэнергии. Даже импорт не помогает решить эту проблему.

Напомним, глава парламентского подкомитета по вопросам энергосбережения, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что зимой при температуре воздуха 0°С украинцы могут иметь свет по 8-10 часов в сутки .