Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради arrow
Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

09 травня 2024 р. 14:24

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Text

15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Text

14:24 Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Text

13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

Text

13:18 Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:10 Міністр Сольський просить підтримати заяву про його відставку, — нардеп

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

8 травня 2024
Text

21:36В чому небезпека Тиси при нелегальній втечі за кордон — ексклюзив Новини.LIVE

Text

20:43 Шишкін назвав переваги мобілізації ув'язнених після ухвалення закону

Text

19:03 Веніславський пояснив, як Путін шантажує світ проведенням так званих навчань

Text

15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Text

15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Text

14:24 Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Text

13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

Text

13:18 Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:10 Міністр Сольський просить підтримати заяву про його відставку, — нардеп

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

8 травня 2024
Text

21:36 В чому небезпека Тиси при нелегальній втечі за кордон — ексклюзив Новини.LIVE

Text

20:43 Шишкін назвав переваги мобілізації ув'язнених після ухвалення закону

Text

19:03 Веніславський пояснив, як Путін шантажує світ проведенням так званих навчань

Народний депутат України Олександр Федієнко прокоментував відкриття доступу представникам ЗМІ до Верховної Ради та своє ставлення до нардепа "тіктокера" Олексія Гончаренка і його трансляцій у парламенті.

Про це йшлося у прямому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 9 травня.

Журналістам відкрили доступ до Верховної Ради, але з обмеженнями. Максимальна кількість медійників, які можуть перебувати у пресцентрі — 30 осіб. Представникам медіа забороняється зокрема вести пряму трансляцію із будівлі парламенту, фотографувати фортифікаційні споруди, анонсувати парламентські засідання. А оприлюднювати про роботу ВРУ можна лише через годину після оголошення перерви пленарного засідання. 

Відношення Федієнка до допуску ЗМІ в Раду

"Я завжди був за, щоб журналісти були присутні і не бачу в цьому жодних проблем. Враховуючи те, що тіктокер Гончаренко постійно знімає і транслює в онлайн-форматі із трьох мобільних телефонів, розставивши їх по всьому залі парламенту. На мій погляд, норми безпеки у парламенті зараз всі скасовані", — зазначив Федієнко. 

На його думку, питання не допуску журналістів є нівельоване з урахуванням того, що є Олексій Гончаренко і Ярослав Желізняк. 

"Одне діло, коли завдяки Гончаренку і Желізняку прилетить ракета і загинуть депутати, але чому повинні загинути журналісти. Вони ж виконують правила безпеки, тому їх можна допускати", — додав народний депутат України.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження, згідно з яким журналістів в умовах воєнного стану знову допускатимуть до роботи у приміщенні ВР. Раніше представникам ЗМІ було заборонено працювати у залі засідань.

Нардеп Юрчишин назвав кількість журналістів, які зможуть працювати у Верховній Раді.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:25 Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за яких причин

15:20 Посилення заходів безпеки в Одесі на поминальні дні — які заборони діятимуть

15:15 Бронь від мобілізації 2024 — на яких посадах можна отримати відстрочку

Text

15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Text

15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:54 Ухилення від призову через релігійні переконання — у яких випадках не буде покарання

14:51 Подолав 1500 км — дрон СБУ атакував НПЗ у російській Башкирії

14:50 В Миколаєві затримали очільника комуністичного руху — що загрожує

14:38 Зарплати до 150 тис. гривень — ТОП-5 прибуткових професій

14:35 Зеленський офіційно призначив Залужного послом у Великій Британії

15:25 Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за яких причин

15:20 Посилення заходів безпеки в Одесі на поминальні дні — які заборони діятимуть

15:15 Бронь від мобілізації 2024 — на яких посадах можна отримати відстрочку

14:54 Ухилення від призову через релігійні переконання — у яких випадках не буде покарання

14:51 Подолав 1500 км — дрон СБУ атакував НПЗ у російській Башкирії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:50 В Миколаєві затримали очільника комуністичного руху — що загрожує

14:38 Зарплати до 150 тис. гривень — ТОП-5 прибуткових професій

14:35 Зеленський офіційно призначив Залужного послом у Великій Британії

14:23 В Україні масштабна повітряна тривога — загроза балістичного обстрілу

14:21 Окупанти не припиняють штурмувати Лиманський напрямок — яка ситуація

13:55 В Одесі Катерининської площі більше немає — що замість неї

13:25 Одесити несуть квіти до пам'ятних місць — яка ситуація на Алеї слави

05:56 Лендліз для України — як він виник і чому не запрацював

8 травня 2024

12:25 У пам'яті назавжди — одесити вшанували героїв Другої світової

Ексклюзив

05:45 Як вижити без закордонного паспорта за кордоном та що таке "паспорт іноземця"

7 травня 2024

20:34 Російський "Мангуст" — що за катер знищило ГУР у Криму

07:52 Повернення ухилянтів, за чи проти — неоднозначна реакція одеситів

05:56 Штурмовики Су-25 — як вони відзначилися у війні РФ проти України з 2014 року

Новина з відео

05:37 Розробник БпЛА — про власні вироби для ЗСУ, ''кидалово'' партнерів та візити правоохоронців

05:35 Великдень не вдома — як святкували українські біженці у Польщі

Text

15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Text

15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Text

14:24 Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Text

13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

Text

13:18 Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:10 Міністр Сольський просить підтримати заяву про його відставку, — нардеп

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

8 травня 2024
Text

21:36 В чому небезпека Тиси при нелегальній втечі за кордон — ексклюзив Новини.LIVE

Text

20:43 Шишкін назвав переваги мобілізації ув'язнених після ухвалення закону

Text

19:03 Веніславський пояснив, як Путін шантажує світ проведенням так званих навчань