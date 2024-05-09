Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Народний депутат України Олександр Федієнко прокоментував відкриття доступу представникам ЗМІ до Верховної Ради та своє ставлення до нардепа "тіктокера" Олексія Гончаренка і його трансляцій у парламенті.

Про це йшлося у прямому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 9 травня.

Журналістам відкрили доступ до Верховної Ради, але з обмеженнями. Максимальна кількість медійників, які можуть перебувати у пресцентрі — 30 осіб. Представникам медіа забороняється зокрема вести пряму трансляцію із будівлі парламенту, фотографувати фортифікаційні споруди, анонсувати парламентські засідання. А оприлюднювати про роботу ВРУ можна лише через годину після оголошення перерви пленарного засідання.

Відношення Федієнка до допуску ЗМІ в Раду

"Я завжди був за, щоб журналісти були присутні і не бачу в цьому жодних проблем. Враховуючи те, що тіктокер Гончаренко постійно знімає і транслює в онлайн-форматі із трьох мобільних телефонів, розставивши їх по всьому залі парламенту. На мій погляд, норми безпеки у парламенті зараз всі скасовані", — зазначив Федієнко.

На його думку, питання не допуску журналістів є нівельоване з урахуванням того, що є Олексій Гончаренко і Ярослав Желізняк.

"Одне діло, коли завдяки Гончаренку і Желізняку прилетить ракета і загинуть депутати, але чому повинні загинути журналісти. Вони ж виконують правила безпеки, тому їх можна допускати", — додав народний депутат України.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження, згідно з яким журналістів в умовах воєнного стану знову допускатимуть до роботи у приміщенні ВР. Раніше представникам ЗМІ було заборонено працювати у залі засідань.

Нардеп Юрчишин назвав кількість журналістів, які зможуть працювати у Верховній Раді.