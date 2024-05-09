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Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

9 мая 2024 г. 14:24

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Народный депутат Украины Александр Федиенко прокомментировал открытие доступа представителям СМИ к Верховной Раде и свое отношение к нардепу "тиктокера" Алексею Гончаренко и его трансляциям в парламенте.

Об этом говорилось в прямом эфире Ранок.LIVE в четверг, 9 мая.

Журналистам открыли доступ в Верховную Раду, но с ограничениями. Максимальное количество медийщиков, которые могут находиться в пресс-центре, — 30 человек. Представителям медиа запрещается, в частности, вести прямую трансляцию из здания парламента, фотографировать фортификационные сооружения, анонсировать парламентские заседания. А обнародовать работу ВРУ можно только через час после объявления перерыва пленарного заседания.

Отношение Федиенко к допуску СМИ в Совет

"Я всегда присутствовал, чтобы журналисты присутствовали и не вижу в этом никаких проблем. Учитывая то, что тиктокер Гончаренко постоянно снимает и транслирует в онлайн-формате с трех мобильных телефонов, расставив их по всему залу парламента. На мой взгляд, нормы безопасности в парламенте сейчас все отменены" , — отметил Федиенко.

По его мнению, вопрос не допуска журналистов нивелирован с учетом того, что есть Алексей Гончаренко и Ярослав Желизняк.

"Одно дело, когда благодаря Гончаренко и Желизняку прилетит ракета и погибнут депутаты, но почему должны погибнуть журналисты. Они же выполняют правила безопасности, поэтому их можно допускать" ,— добавил народный депутат Украины.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение , согласно которому журналистов в условиях военного положения снова будут допускать к работе в помещении ВР. Ранее представителям СМИ было запрещено работать в зале заседаний.

Нардеп Юрчишин назвал количество журналистов , которые смогут работать в Верховной Раде.

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