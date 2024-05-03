Журналистам вернут доступ к Раде, но есть нюанс

Народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что журналистов допустять к работе в Верховной Раде. Однако представителям СМИ ограничат доступ к балкону.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Допуск журналистов в ВРУ

По словам Юрчишина, для представителей СМИ на балконе Верховной Рады хотят установить защитные окна. Такое решение, объясняет, обусловлено правом всех граждан Украины на конфиденциальность, независимо от профессии.

Он подчеркнул, что право человека никогда не связано с тем, чтобы смотреть переписку другого гражданина.

"Если у меня есть какие-то вещи, которые мешают государству с точки зрения безопасности — для этого есть спецслужбы. А то, чтобы просто "чмырить" человека, потому что она себе в свое свободное время выбирает матрас, на котором будет заниматься любовью со своим официальным мужчиной, так, извиняюсь", — сказал Юрчишин.

Напомним, на днях стало известно, что журналистам вернут доступ в Верховную Раду. Это планируется сделать в таком формате, который был во время пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что в начале этого года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против допуска журналистов в Раду. Заявил, что якобы представители СМИ "будут смеяться до первого прилета".