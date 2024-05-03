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Журналистам вернут доступ к Раде, но есть нюанс

Журналистам вернут доступ к Раде, но есть нюанс

3 мая 2024 г. 10:54

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10:54Журналистам вернут доступ к Раде, но есть нюанс

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10:54 Журналистам вернут доступ к Раде, но есть нюанс

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08:00 Ситуация на Донецком направлении и предстоящий Саммит Мира — эфир Новини.LIVE

Text

06:30 В Украине уменьшается количество трудоспособного населения, — экс-министр соцполитики Александр Рева

Text

05:40 Чем война в Украине напоминает Столетнюю войну — комментарий экс-министра соцполитики Ревы

2 мая 2024
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23:55 Нардеп предоставил советы безопасности для пользователей соцсетей

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22:00 Атака на Джанкой, дроновая угроза для ЗАЭС и Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Text

20:40 Телефон разрывается от жалоб — адвокат рассказал о случаях нарушения со стороны ТЦК

Text

17:50 События в Часовом Яру, смерть украинцев за границей и революция в Грузии — прямой эфир Вечір.LIVE

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17:10 Адвокат дал советы для потенциально мобилизованных

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15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

Народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что журналистов допустять к работе в Верховной Раде. Однако представителям СМИ ограничат доступ к балкону.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Допуск журналистов в ВРУ

По словам Юрчишина, для представителей СМИ на балконе Верховной Рады хотят установить защитные окна. Такое решение, объясняет, обусловлено правом всех граждан Украины на конфиденциальность, независимо от профессии.

Он подчеркнул, что право человека никогда не связано с тем, чтобы смотреть переписку другого гражданина.

"Если у меня есть какие-то вещи, которые мешают государству с точки зрения безопасности — для этого есть спецслужбы. А то, чтобы просто "чмырить" человека, потому что она себе в свое свободное время выбирает матрас, на котором будет заниматься любовью со своим официальным мужчиной, так, извиняюсь", — сказал Юрчишин.

Напомним, на днях стало известно, что журналистам вернут доступ в Верховную Раду. Это планируется сделать в таком формате, который был во время пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что в начале этого года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против допуска журналистов в Раду. Заявил, что якобы представители СМИ "будут смеяться до первого прилета".

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11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

11:20 Когда в Одессе будут проводиться богослужения на Пасху

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:10 Зеленский назначил Тюрина главой Хмельницкой ОВА

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08:00 Ситуация на Донецком направлении и предстоящий Саммит Мира — эфир Новини.LIVE

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06:30 В Украине уменьшается количество трудоспособного населения, — экс-министр соцполитики Александр Рева

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05:40 Чем война в Украине напоминает Столетнюю войну — комментарий экс-министра соцполитики Ревы

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23:55 Нардеп предоставил советы безопасности для пользователей соцсетей

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