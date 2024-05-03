Журналістам повернуть доступ до Ради, але є нюанс

Народний депутат Ярослав Юрчишин заявив, що журналістів допустять до роботи у Верховній Раді. Однак, представникам ЗМІ обмежать доступ до балкону.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Допуск журналістів до ВРУ

За словами Юрчишина, для представників ЗМІ на балконі Верховної Ради хочуть встановити захисні вікна. Таке рішення, пояснює, обумовлене правом усіх громадян України на приватність, незалежно від професії.

Він наголосив, що право людини ніколи не повʼязане з тим, щоб дивитися листування іншого громадянина.

"Якщо в мене є якісь речі, які заважають державі з точки зору безпеки — для цього є спецслужби. А те, щоб просто "чмирити" людину, бо вона собі у свій вільний час обирає матрац, на якому вона буде займатися коханням зі своїм офіційним чоловіком, то, перепрошую", — сказав Юрчишин.

Нагадаємо, днями стало відомо, що журналістам повернуть доступ до Верховної Ради. Це планують зробити у такому форматі, який був під час пандемії коронавірусу.

Варто зазначити, що на початку цього року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив проти допуску журналістів до Ради. Заявив, що нібито представники ЗМІ "будуть сміятися до першого прильоту".