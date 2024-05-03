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Журналістам повернуть доступ до Ради, але є нюанс

Журналістам повернуть доступ до Ради, але є нюанс

03 травня 2024 р. 10:54

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10:54 Журналістам повернуть доступ до Ради, але є нюанс

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08:00 Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

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06:30 В Україні зменшується кількість працездатного населення, — ексміністр соцполітики Олександр Рева

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05:40 Чим війна в Україні нагадує Столітню війну — коментар ексміністра соцполітики Реви

2 травня 2024
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23:55 Нардеп надав поради безпеки для користувачів соцмереж

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22:00 Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE

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20:40 Телефон розривається від скарг — адвокат розповів про випадки порушень зі сторони ТЦК

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17:50 Події в Часовому Яру, смерть українців за кордоном та революція в Грузії — прямий ефір Вечір.LIVE

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17:10 Адвокат дав поради для потенційно мобілізованих

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Народний депутат Ярослав Юрчишин заявив, що журналістів допустять до роботи у Верховній Раді. Однак, представникам ЗМІ обмежать доступ до балкону. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Допуск журналістів до ВРУ

За словами Юрчишина, для представників ЗМІ на балконі Верховної Ради хочуть встановити захисні вікна. Таке рішення, пояснює, обумовлене правом усіх громадян України на приватність, незалежно від професії.

Він наголосив, що право людини ніколи не повʼязане з тим, щоб дивитися листування іншого громадянина.

"Якщо в мене є якісь речі, які заважають державі з точки зору безпеки — для цього є спецслужби. А те, щоб просто "чмирити" людину, бо вона собі у свій вільний час обирає матрац, на якому вона буде займатися коханням зі своїм офіційним чоловіком, то, перепрошую", — сказав Юрчишин. 

Нагадаємо, днями стало відомо, що журналістам повернуть доступ до Верховної Ради. Це планують зробити у такому форматі, який був під час пандемії коронавірусу.

Варто зазначити, що на початку цього року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив проти допуску журналістів до Ради. Заявив, що нібито представники ЗМІ "будуть сміятися до першого прильоту". 

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10:51 Командувач Сухопутних військ Павлюк розповів, скільки людей готова мобілізувати Росія

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:40 Українці можуть отримати від 50 тис. гривень на бізнес — умови

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