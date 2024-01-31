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Можливе звільнення Залужного та залучення РФ до саміту миру — ефір Новини.LIVE

31 січня 2024 р. 19:00

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19:00Можливе звільнення Залужного та залучення РФ до саміту миру — ефір Новини.LIVE

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19:00 Можливе звільнення Залужного та залучення РФ до саміту миру — ефір Новини.LIVE

Text

18:26 Галущенко зробив заяву щодо підвищення тарифів на електрику

Text

18:08 Новий закон про мобілізацію — як реагують військові і що їх цікавить найбільше

Text

17:38 В Україну вдалося повернути ще 207 військовополонених, серед них — захисники Маріуполя

Text

17:07 Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:25 Весняний авітаміноз — Комаровський розповів, чи існує така проблема і як з нею боротися

Text

15:34 Материнство в армії та народження дитини на службі — історія військової

Text

14:20 Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Text

12:50 Далі буде тільки гірше — адвокат пояснив, що не так з новим законопроєктом про мобілізацію

Text

12:30 Передавання активів РФ — про яку суму йдеться і коли Україна зможе її отримати

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Гостем студії Вечір.LIVE став дипломат Руслан Осипенко. Він разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко обговорили актуальні новини, які поширюються в інформаційному просторі України. 

Ефір Новини.LIVE можна подивитися на нашому Youtube.

Про що ефір

Зокрема Осипенко та Литвиненко обгворили погляди в Європейському Союзі на ситуацію в Україні, дискусію навколо можливого звільнення Залужного та залучення Росії до саміту миру. 

Крім того, дипломат разом з ведучою говорили щодо протистояння США з Китаєм та передвиборчу кампанію експрезидента країни Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в разі перемоги на виборах у Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп може почати нову економічну атаку на Китай. Він обговорює запровадження імпортних мит у розмірі 60% на китайські товари.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:38 В Україну вдалося повернути ще 207 військовополонених, серед них — захисники Маріуполя

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:25 Весняний авітаміноз — Комаровський розповів, чи існує така проблема і як з нею боротися

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