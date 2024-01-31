Можливе звільнення Залужного та залучення РФ до саміту миру — ефір Новини.LIVE

Гостем студії Вечір.LIVE став дипломат Руслан Осипенко. Він разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко обговорили актуальні новини, які поширюються в інформаційному просторі України.

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Зокрема Осипенко та Литвиненко обгворили погляди в Європейському Союзі на ситуацію в Україні, дискусію навколо можливого звільнення Залужного та залучення Росії до саміту миру.

Крім того, дипломат разом з ведучою говорили щодо протистояння США з Китаєм та передвиборчу кампанію експрезидента країни Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в разі перемоги на виборах у Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп може почати нову економічну атаку на Китай. Він обговорює запровадження імпортних мит у розмірі 60% на китайські товари.