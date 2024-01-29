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Чи арештують Путіна та коли буде нова зброя від США — інтерв'ю з Осипенком

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18:25 Чи арештують Путіна та коли буде нова зброя від США — інтерв'ю з Осипенком

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17:50 Територіальні претензії — що означають заяви Угорщини та Румунії про поділ України

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17:12 У 3 ОШБр розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

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16:15 Туманна перспектива — Аліна Михайлова пояснила ймовірність для України вийти на кордони 1991 року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:37 Україна вшановує 106-річницю бою під Крутами — що про визначну битву знають кияни

Text

15:07 Ситуація на кордоні — Демченко розповів про наявність черг та блокування руху вантажівок

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13:44 Воювати будуть всі — Аліна Михайлова жорстко висловилася про мобілізацію

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12:33 РФ все частіше обстрілює Харків та область — Фесенко назвав причину

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Росія відмовляється допускати міжнародних експертів для розслідування падіння літака ІЛ-76, чому країна досі залишається в ООН та наскільки можливий арешт Володимира Путіна? Ці та інші теми обговорювали дипломат Руслан Осипенко разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи можливий арешт Путіна

Так, в ефірі обговорювали такі теми:

  • Як відбувається підготовка до майбутнього саміту ЄС?
  • Коли буде нова військова допомога від США для України?
  • "Протистояння" Бориса Пісторіуса та Дмитра Кулеби. 
  • Чому міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров їздив на засідання Радбезу ООН?
  • Авіатроща ІЛ-76: чому РФ відмовляється допускати міжнародних експертів для розслідування катастрофи?
  • Чи можливий арешт Путіна? 

Нагадаємо, слідчий комітет РФ, у п'ятницю, 26 січня, оприлюднив відео, на якому українські військовополонені сідають за борт літака Іл-76. Утім, українські фахівці ставлять під сумнів достовірність відео.  А перед цим в РФ показали нібито документи українців з місця падіння літака.

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18:30 Понад 400 пухнастиків на піклуванні — як працює одеський притулок для тварин під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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