Чи арештують Путіна та коли буде нова зброя від США — інтерв'ю з Осипенком

Росія відмовляється допускати міжнародних експертів для розслідування падіння літака ІЛ-76, чому країна досі залишається в ООН та наскільки можливий арешт Володимира Путіна? Ці та інші теми обговорювали дипломат Руслан Осипенко разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи можливий арешт Путіна

Так, в ефірі обговорювали такі теми:

Як відбувається підготовка до майбутнього саміту ЄС?

Коли буде нова військова допомога від США для України?

"Протистояння" Бориса Пісторіуса та Дмитра Кулеби.

Чому міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров їздив на засідання Радбезу ООН?

Авіатроща ІЛ-76: чому РФ відмовляється допускати міжнародних експертів для розслідування катастрофи?

Чи можливий арешт Путіна?

Нагадаємо, слідчий комітет РФ, у п'ятницю, 26 січня, оприлюднив відео, на якому українські військовополонені сідають за борт літака Іл-76. Утім, українські фахівці ставлять під сумнів достовірність відео. А перед цим в РФ показали нібито документи українців з місця падіння літака.