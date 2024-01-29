Чи арештують Путіна та коли буде нова зброя від США — інтерв'ю з Осипенком

Росія відмовляється допускати міжнародних експертів для розслідування падіння літака ІЛ-76, чому країна досі залишається в ООН та наскільки можливий арешт Володимира Путіна? Ці та інші теми обговорювали дипломат Руслан Осипенко разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.
Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Чи можливий арешт Путіна
Так, в ефірі обговорювали такі теми:
- Як відбувається підготовка до майбутнього саміту ЄС?
- Коли буде нова військова допомога від США для України?
- "Протистояння" Бориса Пісторіуса та Дмитра Кулеби.
- Чому міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров їздив на засідання Радбезу ООН?
- Авіатроща ІЛ-76: чому РФ відмовляється допускати міжнародних експертів для розслідування катастрофи?
- Чи можливий арешт Путіна?
Нагадаємо, слідчий комітет РФ, у п'ятницю, 26 січня, оприлюднив відео, на якому українські військовополонені сідають за борт літака Іл-76. Утім, українські фахівці ставлять під сумнів достовірність відео. А перед цим в РФ показали нібито документи українців з місця падіння літака.