Арестуют ли Путина и когда будет новое оружие от США — интервью с Осипенко

Россия отказывается допускать международных экспертов для расследования падения самолета ИЛ-76, почему страна по-прежнему остается в ООН и насколько возможен арест Владимира Путина? Эти и другие темы обсуждали дипломат Руслан Осипенко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Возможен ли арест Путина

Так в эфире обсуждали следующие темы:

Как проходит подготовка к предстоящему саммиту ЕС?

Когда будет новая военная помощь США для Украины?

"Противостояние" Бориса Писториуса и Дмитрия Кулебы.

Почему министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ездил на заседание Совбеза ООН?

Авиатроща ИЛ-76: почему РФ отказывается допускать международных экспертов для расследования крушения?

Возможен ли арест Путина?

Напомним, следственный комитет РФ, в пятницу, 26 января, обнародовал видео, на котором украинские военнопленные садятся за борт самолета Ил-76. Впрочем, украинские специалисты подвергают сомнению достоверность видео. А перед этим в РФ показали документы украинцев с места падения самолета.