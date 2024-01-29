Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Арестуют ли Путина и когда будет новое оружие от США — интервью с Осипенко arrow

Арестуют ли Путина и когда будет новое оружие от США — интервью с Осипенко

29 января 2024 г. 18:25

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
Новость с видео

19:56Как остановить РФ и недружественные заявления Венгрии — эфир Новини.LIVE

Text

18:50 В ГНСУ предупредили об активизации российских ДРГ в трех областях

Text

18:25 Арестуют ли Путина и когда будет новое оружие от США — интервью с Осипенко

Text

17:50 Территориальные претензии — что означают заявления Венгрии и Румынии о разделе Украины

Text

17:12 В 3 ОШБр рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:15 Туманная перспектива — Алина Михайлова объяснила вероятность для Украины выйти на границы 1991 года

Text

15:37 Украина чествует 106-летие боя под Крутами — что о выдающейся битве знают киевляне

Text

15:07 Ситуация на границе — Демченко рассказал о наличии очередей и блокировке движения грузовиков

Text

13:44 Воевать будут все — Алина Михайлова жестко высказалась о мобилизации

Text

12:33 РФ все чаще обстреливает Харьков и область — Фесенко назвал причину

Text
Новость с видео

19:56 Как остановить РФ и недружественные заявления Венгрии — эфир Новини.LIVE

Text

18:50 В ГНСУ предупредили об активизации российских ДРГ в трех областях

Text

18:25 Арестуют ли Путина и когда будет новое оружие от США — интервью с Осипенко

Text

17:50 Территориальные претензии — что означают заявления Венгрии и Румынии о разделе Украины

Text

17:12 В 3 ОШБр рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:15 Туманная перспектива — Алина Михайлова объяснила вероятность для Украины выйти на границы 1991 года

Text

15:37 Украина чествует 106-летие боя под Крутами — что о выдающейся битве знают киевляне

Text

15:07 Ситуация на границе — Демченко рассказал о наличии очередей и блокировке движения грузовиков

Text

13:44 Воевать будут все — Алина Михайлова жестко высказалась о мобилизации

Text

12:33 РФ все чаще обстреливает Харьков и область — Фесенко назвал причину

Популярні відео

Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

В ГНСУ предупредили об активизации российских ДРГ в трех областях

29 января 2024 г. 18:50
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42
Text

Успешные спецоперации СБУ в РФ. Какая следующая цель – рассказал Ягун в интервью

26 января 2024 г. 10:48
Text

На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

25 января 2024 г. 15:56

Россия отказывается допускать международных экспертов для расследования падения самолета ИЛ-76, почему страна по-прежнему остается в ООН и насколько возможен арест Владимира Путина? Эти и другие темы обсуждали дипломат Руслан Осипенко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Возможен ли арест Путина

Так в эфире обсуждали следующие темы:

  • Как проходит подготовка к предстоящему саммиту ЕС?
  • Когда будет новая военная помощь США для Украины?
  • "Противостояние" Бориса Писториуса и Дмитрия Кулебы.
  • Почему министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ездил на заседание Совбеза ООН?
  • Авиатроща ИЛ-76: почему РФ отказывается допускать международных экспертов для расследования крушения?
  • Возможен ли арест Путина?

Напомним, следственный комитет РФ, в пятницу, 26 января, обнародовал видео, на котором украинские военнопленные садятся за борт самолета Ил-76. Впрочем, украинские специалисты подвергают сомнению достоверность видео. А перед этим в РФ показали документы украинцев с места падения самолета.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

21:13 Глава Закарпатской ОВА заверил, что Украина будет уважать права всех нацменьшинств

Новость с видео

21:09 В армии критически не хватает кадров — эксперт назвал методы решения проблемы

21:07 Гривна продолжает дешеветь — курс валют на вторник

Новость с видео

20:48 Залужный подал в отставку? Кого могут назначить — срочный эфир Новини.LIVE

20:48 Ни слова об увольнении Залужного — что сказал президент в вечернем обращении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:40 Самые дорогие модели Mercedes-Benz в истории бренда — справедлива ли цена

20:40 Samsung Galaxy S24 против OnePlus 12 — какой смартфон лучше

20:16 Зеленский не увольнял Залужного, — Никифоров

20:15 В ЦРУ запретили пользоваться Telegram — в чем причина

20:10 Израиль обвинил 190 сотрудников ООН в причастности к боям в Газе, — Reuters

21:13 Глава Закарпатской ОВА заверил, что Украина будет уважать права всех нацменьшинств

Новость с видео

21:09 В армии критически не хватает кадров — эксперт назвал методы решения проблемы

21:07 Гривна продолжает дешеветь — курс валют на вторник

Новость с видео

20:48 Залужный подал в отставку? Кого могут назначить — срочный эфир Новини.LIVE

20:48 Ни слова об увольнении Залужного — что сказал президент в вечернем обращении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:40 Самые дорогие модели Mercedes-Benz в истории бренда — справедлива ли цена

20:40 Samsung Galaxy S24 против OnePlus 12 — какой смартфон лучше

20:16 Зеленский не увольнял Залужного, — Никифоров

20:15 В ЦРУ запретили пользоваться Telegram — в чем причина

20:10 Израиль обвинил 190 сотрудников ООН в причастности к боям в Газе, — Reuters

Эксклюзив

06:18 Нападение Путина на НАТО и мобилизация депутатов: интервью Чернева

Новость с фото

05:42 Цены в Украине в 2024 году. На сколько в магазинах подорожали мука, каши и сахар

Новость с фото

04:10 Цены на аренду в Украине — как в Ивано-Франковске изменились цены на жилье в январе

28 января 2024

06:53 Политическая, военная и религиозная дипломатия: в Вашингтоне пройдет Украинская неделя

Новость с фото

05:46 Цены в Украине в 2024 году. На сколько в магазинах подорожали молочные продукты

27 января 2024
Новость с видео

07:23 Самые ожидаемые компьютерные игры февраля. Сколько они стоят и когда выйдут

06:30 Бои на юге города — что происходит в Авдеевке

26 января 2024
Эксклюзив

21:11 Наступление РФ на Киев и потеря Авдеевки: большое интервью с Егором Черневым

19:02 ПАСЕ усиливает действия по защите пострадавших от войны украинских детей — итоги заседания

Эксклюзив

14:35 Метро заполняется водой, а правды об аварии не слышно. Что происходит в подземелье — видео

Text
Новость с видео

19:56 Как остановить РФ и недружественные заявления Венгрии — эфир Новини.LIVE

Text

18:50 В ГНСУ предупредили об активизации российских ДРГ в трех областях

Text

18:25 Арестуют ли Путина и когда будет новое оружие от США — интервью с Осипенко

Text

17:50 Территориальные претензии — что означают заявления Венгрии и Румынии о разделе Украины

Text

17:12 В 3 ОШБр рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:15 Туманная перспектива — Алина Михайлова объяснила вероятность для Украины выйти на границы 1991 года

Text

15:37 Украина чествует 106-летие боя под Крутами — что о выдающейся битве знают киевляне

Text

15:07 Ситуация на границе — Демченко рассказал о наличии очередей и блокировке движения грузовиков

Text

13:44 Воевать будут все — Алина Михайлова жестко высказалась о мобилизации

Text

12:33 РФ все чаще обстреливает Харьков и область — Фесенко назвал причину