Арестуют ли Путина и когда будет новое оружие от США — интервью с Осипенко

Россия отказывается допускать международных экспертов для расследования падения самолета ИЛ-76, почему страна по-прежнему остается в ООН и насколько возможен арест Владимира Путина? Эти и другие темы обсуждали дипломат Руслан Осипенко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.
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Возможен ли арест Путина
Так в эфире обсуждали следующие темы:
- Как проходит подготовка к предстоящему саммиту ЕС?
- Когда будет новая военная помощь США для Украины?
- "Противостояние" Бориса Писториуса и Дмитрия Кулебы.
- Почему министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ездил на заседание Совбеза ООН?
- Авиатроща ИЛ-76: почему РФ отказывается допускать международных экспертов для расследования крушения?
- Возможен ли арест Путина?
Напомним, следственный комитет РФ, в пятницу, 26 января, обнародовал видео, на котором украинские военнопленные садятся за борт самолета Ил-76. Впрочем, украинские специалисты подвергают сомнению достоверность видео. А перед этим в РФ показали документы украинцев с места падения самолета.