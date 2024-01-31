Возможное увольнение Залужного и привлечение РФ к саммиту мира — эфир Новини.LIVE

Гостем студии Вечір.LIVE стал дипломат Руслан Осипенко. Он вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко обсудили актуальные новости, которые распространяются в информационном пространстве Украины.

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В частности, Осипенко и Литвиненко обсудили взгляды в Европейском Союзе на ситуацию в Украине, дискуссию вокруг возможного освобождения Залужного и привлечения России к саммиту мира.

Кроме того, дипломат вместе с ведущей говорили о противостоянии США с Китаем и предвыборной кампании экс-президента страны Дональда Трампа.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в случае победы на выборах в Соединенных Штатах Америки, Дональд Трамп может начать новую экономическую атаку на Китай. Он обсуждает введение импортных пошлин в размере 60% на китайские товары.