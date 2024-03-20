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Монополія телемарафону шкодить розвитку українського телебачення — експерти пояснили що не так

Монополія телемарафону шкодить розвитку українського телебачення — експерти пояснили що не так

20 березня 2024 р. 15:03

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12:05 Нардеп розповів, скільки правок до законопроєкту про мобілізацію комітет розглянув

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09:44 Політолог пояснив, як зволікання з законом про мобілізацію демотивує союзників України

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07:40 Військовий пояснив, яким чином Путін хоче знищити українську самоідентичність

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Національний телемарафон "Єдині новини" був потрібним і корисним на певному етапі. Зараз він захопив монополію, яка шкодить розвитку українського телебачення. Право отримати державне фінансування повинно бути у кожного інформаційного агентства.

Таку думку висловили народний депутат МФО "Розумна Політика" Роман Бабій та політолог Ростислав Балабан у ефірі Новини.LIVE у середу, 20 березня.

На телебаченні має бути конкуренція

"На певному етапі була потрібна ця транзакція, потрібен був такий канал, потрібно було таке об'єднання зусиль. Проте зараз збереження такої монополії наразі малораціональне і малоефективне", — заявив Балабан. 

Тепер, на думу політолога, необхідно шукати нові способи розвивати українське телебачення і найкращий з-поміж них — конкуренція.

"Щоб зберегти інформування і зробити його більш ефективним, потрібно лише одне — конкуренція. Якщо буде єдиний монопольний канал, з державним фінансуванням, то ситуацію це не врятує", — упевнений Балабан.

Експерт вважає, що необхідно зробити 4-5 блоків, які мали б конкурувати за державне фінансування. Він додав, що боротися за державне фінансування може будь-яке українське інформ-агентство.

Депутат Роман Бабій погодився з Балабаном, що на першому етапі телемарафон був корисним і потрібним проєктом. Проте зараз ці часи пройшли.

Партнери України не задоволені телемарафоном

"Влада побачила, як це працює. Це зручно — монополізувати телебачення. Але все це затягнулося", — зазначив Бабій.

Депутат також звернув увагу, що монополією держави на телебачення незадоволені і міжнародні партнери України.

"Міжнародні партнери часто ставлять це в порядок денний і, звісно, в них є важелі впливу. Адже, по великому рахунку, вони зараз оплачують функціонування нашої держави, адже все, що іде в держбюджет, витрачається на війну", — підкреслив Бабій.

Раніше ми повідомляли, що станом на початок лютого 2024 року телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, 47% — не довіряють. Більш критичні до телепроєкту мешканці західних та центральних регіонів, а також громадяни, які не довірять Президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, нещодавно The New York Times повідомило, що українці вже втомилися від телемарафону "Єдині новини", бо він показує "надто райдужну картину", приховуючи тривожні події на лінії фронту та ослаблення підтримки України Заходом. 

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15:13 Кредитор дружини скандального підприємця Гринкевича постачатиме харчі для ЗСУ

15:09 У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова

15:00 Екологи підрахували, яких збитків завдала російська атака Одещині 11 березня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:59 Шмигаль передав Фон дер Ляєн план для Ukraine Facility — як це вплине на фінансування держави

14:57 Росгварідя вирішила "пожартувати" та відправити Макрону іграшкові машинки

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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