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Що не так з телемарафоном і чому українці йому не довіряють — думка Гончарука

25 січня 2024 р. 17:18

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16:35 Кияни привітали Президента Зеленського з Днем народження

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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У Міністерстві культури розглядають можливість змінити формат телемарафону "Єдині новини". Що не так і чому люди не довіряють телебаченню — розповів політолог Валерій Гончарук ведучим Діні Бернацькій та Віталію Прудиусу у ранковому ефірі Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE

Чому українці не довіряють телемарафону "Єдині новини"

На думку Валерія Гончарука, формат телемарафону потребує удосконалення. Як мінімум через те, що там часто не транслюють оперативні новини. Відповідно, люди втрачають довіру до телебачення в цілому. 

"Тому, треба переходити на якісь окремі власні проєкти, відновлювати той формат, який був до початку великомасштабних дій і жити в ринкових умовах", — сказав Гончарук. 

До того ж, окрім новин як таких, у телемарафон поступово додають різні розважальні проєкти і транслюють фільми. Наразі це все фінансується з бюджету держави, кошти в який також залучають і західні партнери. У них, своєю чергою, виникає питання та навіть обурення щодо не цільового використання виділених фінансів. 

"В цьому сенсі ми повинні бути готовими до того, що буде обмежене фінансування і нам треба буде скорочувати витрати. Тоді ми будемо ставити питання — на чому скорочувати витрати?" — додав Гончарук. 

Нагадаємо, нещодавно в одному з випусків телемарафону "Єдині новини" показали карту Росії, що включає анексований Крим як частину РФ. Також на карті показали російські регіони, які зіткнулися з проблемами ЖКГ.

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17:49 На Хмельниччині засудили чоловіка, який вимагав в колишньої дівчини гроші за подарунки

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17:45 В Одесі родини загиблих військових можуть отримати компенсацію за встановлення памʼятника

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17:42 "Товар" на мільйон — на Львівщині затримали наркоторговця, який продавав канабіс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:40 Apple знову перенесла дебют свого першого електромобіля, на цей раз до 2028 року

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