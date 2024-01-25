Что не так с телемарафоном и почему украинцы ему не доверяют — мнение Гончарука

В Министерстве культуры рассматривают возможность изменить формат телемарафона "Єдині новини". Что не так и почему люди не доверяют телевидению, — рассказал политолог Валерий Гончарук ведущим Дине Бернацкой и Виталию Прудиусу в утреннем эфире Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Почему украинцы не доверяют телемарафону "Єдині новини"

По мнению Валерия Гончарука, формат телемарафона нуждается в усовершенствовании. Как минимум потому, что там часто не транслируют оперативные новости. Соответственно люди теряют доверие к телевидению в целом.

"Поэтому нужно переходить на какие-то отдельные собственные проекты, восстанавливать тот формат, который был до начала крупномасштабных действий и жить в рыночных условиях", — сказал Гончарук.

К тому же, кроме новостей как таковых, в телемарафон постепенно добавляют разные развлекательные проекты и транслируют фильмы. Пока это все финансируется из бюджета государства, средства в который также привлекают и западные партнеры. У них, в свою очередь, возникает вопрос и даже возмущение по поводу нецелевого использования выделенных финансов.

"В этом смысле мы должны быть готовы к тому, что будет ограничено финансирование и нам нужно будет сокращать расходы. Тогда мы будем задавать вопрос — на чем сокращать расходы?" — добавил Гончарук.

Напомним, недавно в одном из выпусков телемарафона "Єдині новини" показали карту России, включающую аннексированный Крым как часть РФ. Также на карте показали российские регионы, столкнувшиеся с проблемами ЖКХ.