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Монополия телемарафона вредит развитию украинского телевидения — эксперты объяснили, что не так

Монополия телемарафона вредит развитию украинского телевидения — эксперты объяснили, что не так

20 марта 2024 г. 15:03

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14:15 Нардеп назвал угрозы для налоговой системы в случае мобилизации всех мужчин

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13:20 Всего 1% ВПЛ смогли получить временное жилье — нардеп рассказал в чем проблема

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12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

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09:44 Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

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07:40 Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

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Национальный телемарафон "Єдині новини" был нужным и полезным на определенном этапе. Сейчас он захватил монополию, которая вредит развитию украинского телевидения. Право получить государственное финансирование должно быть у каждого информационного агентства.

Такое мнение высказали народный депутат МФО "Розумна Політика" Роман Бабий и политолог Ростислав Балабан в эфире Новини.LIVE в среду, 20 марта.

На телевидении должна быть конкуренция

"На определенном этапе требовалась эта транзакция, нужен был такой канал, потребовалось такое объединение усилий. Однако сейчас сохранение такой монополии пока малорационально и малоэффективно", — заявил Балабан.

Теперь, по мнению политолога, необходимо искать новые способы развивать украинское телевидение и лучший из них — конкуренция.

"Чтобы сохранить информирование и сделать его более эффективным, нужно только одно — конкуренция. Если будет единый монопольный канал, с государственным финансированием, то ситуацию это не спасет", — уверен Балабан.

Эксперт считает, что необходимо сделать 4-5 блоков, которые должны конкурировать за государственное финансирование. Он добавил, что бороться за государственное финансирование может любое украинское информагентство.

Депутат Роман Бабий согласился с Балабаном, что на первом этапе телемарафон был полезным и нужным проектом. Однако сейчас эти времена прошли.

Партнеры Украины недовольны телемарафоном

"Власти увидели, как это работает. Это удобно — монополизировать телевидение. Но все это затянулось", — отметил Бабий.

Депутат также обратил внимание, что монополией государства на телевидение недовольны и международные партнеры Украины.

"Международные партнеры часто ставят это в повестку дня и, конечно, у них есть рычаги влияния. Ведь, по большому счету, они сейчас оплачивают функционирование нашего государства, ведь все, что идет в госбюджет, тратится на войну", — подчеркнул Бабий.

Ранее мы сообщали, что на начало февраля 2024 года телемарафону "Єдині новини" доверяют 36% украинцев, 47% — не доверяют. Более критичны к телепроекту жители западных и центральных регионов, а также граждане, которые не доверят Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, недавно The New York Times сообщило, что украинцы уже устали от телемарафона "Єдині новини" , потому что он показывает "слишком радужную картину", скрывая тревожные события на линии фронта и ослабление поддержки Украины Западом.

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15:53 Офис генпрокурора идентифицировал офицера Нацгвардии РФ, который стрелял в авто с людьми в Гостомеле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:47 В Харьковской области задержали коллаборанта, который корректировал российские атаки в обход ПВО

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