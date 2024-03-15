Мобілізація студентів та скасування заочної освіти — ефір Новини.LIVE

Народна депутатка Юлія Гршина, фракція "Слуга Народу", стала гостею студії Вечір.LIVE. З журналісткою каналу Новини.LIVE Галиною Остаповець вона поговорила про вступну кампанію-2024, національний мультипредметний тест замість зовнішнього незалежного тестування. Також була порушена тема навчання дітей з тимчасово окупованих територій та мобілізацію студентів і аспірантів.

Подивитися ефір можна о 19.45 за посиланням.

Про що ефір

Юлія Гришина, народна депутатка з фракції "Слуга Народу" в ефірі Вечір.LIVE розповіла про вступну кампанію-2024, національний мультипредметний тест замість ЗНО та про навчання дітей з тимчасово окупованих територій.

Також вона прокоментувала питання мобілізації студентів і аспірантів та можливе скасування заочної освіти і скорочення вишів.

Раніше ми розповідали, що військовий психолог Андрій Козінчук заявив, що немає нічого поганого в тому, що старшокласники навчатимуться поводитись із FPV-дронами та безпілотниками. Щобільше, за його словами, дуже потрібно опановувати нові навички.

Право на відстрочку від мобілізації мають лише ті здобувачі другої вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі. В свою чергу, такої можливості не отримають ті, хто здобуває другу вищу освіту іншого профілю.