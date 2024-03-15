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Мобілізація студентів та скасування заочної освіти — ефір Новини.LIVE

Мобілізація студентів та скасування заочної освіти — ефір Новини.LIVE

15 березня 2024 р. 19:51

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19:51 Мобілізація студентів та скасування заочної освіти — ефір Новини.LIVE

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19:51 Мобілізація студентів та скасування заочної освіти — ефір Новини.LIVE

Text

17:46 Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

Text

17:29 Макрон, Шольц і Туск вийшли до журналістів — трансляція Новини.LIVE

Text

15:56 Начальниця комплектування "Азову" розповіла про переваги нового алгоритму рекрутингу

Text

15:06 Шольц, Макрон і Туск зустрічаються в Берліні — ефір Новини.LIVE

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Text

10:32 Нардеп розповів, чому введення іноземних військ не допоможе Україні

Text

10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

Text

08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

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00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

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Народна депутатка Юлія Гршина, фракція "Слуга Народу", стала гостею студії Вечір.LIVE. З журналісткою каналу Новини.LIVE Галиною Остаповець вона поговорила про вступну кампанію-2024, національний мультипредметний тест замість зовнішнього незалежного тестування. Також була порушена тема навчання дітей з тимчасово окупованих територій та мобілізацію студентів і аспірантів.

Подивитися ефір можна о 19.45 за посиланням.

Про що ефір

Юлія Гришина, народна депутатка з фракції "Слуга Народу" в ефірі  Вечір.LIVE розповіла про вступну кампанію-2024, національний мультипредметний тест замість ЗНО та про навчання дітей з тимчасово окупованих територій.

Також вона прокоментувала питання мобілізації студентів і аспірантів та можливе скасування заочної освіти і скорочення вишів.

Раніше ми розповідали, що військовий психолог Андрій Козінчук заявив, що немає нічого поганого в тому, що старшокласники навчатимуться поводитись із FPV-дронами та безпілотниками. Щобільше, за його словами, дуже потрібно опановувати нові навички.

Право на відстрочку від мобілізації мають лише ті здобувачі другої вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі. В свою чергу, такої можливості не отримають ті, хто здобуває другу вищу освіту іншого профілю.

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20:00 Як скасовуватимуть право на відстрочку після ухвалення закону про мобілізацію

19:40 Шовковський розповів про завдання Динамо на найближчі тижні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:32 Нардеп розповів, чому введення іноземних військ не допоможе Україні

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10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

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08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

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03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

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00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська