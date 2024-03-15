Мобилизация студентов и отмена заочного образования — эфир Новини.LIVE

Народная депутат Юлия Гршина, фракция "Слуга Народа", стала гостьей студии Вечір.LIVE. С журналисткой канала Новини.LIVE Галиной Остаповец она поговорила о вступительной кампании-2024, национальном мультипредметном тесте вместо внешнего независимого тестирования. Также была поднята тема обучения детей с временно оккупированных территорий и мобилизацию студентов и аспирантов.

Посмотреть эфир можно в 19.45 по ссылке.

О чем эфир

Юлия Гришина, народная депутат из фракции "Слуга Народа" в эфире Вечер.LIVE рассказала о вступительной кампании-2024, национальном мультипредметном тесте вместо ВНО и об обучении детей с временно оккупированных территорий.

Также она прокомментировала вопросы мобилизации студентов и аспирантов и возможную отмену заочного образования и сокращение вузов.

Ранее мы рассказывали, что военный психолог Андрей Козинчук заявил, что нет ничего плохого в том, что старшеклассники будут учиться обращаться с FPV-дронами и беспилотниками. Больше, по его словам, очень нужно овладевать новыми навыками.

Право на отсрочку от мобилизации имеют только соискатели второго высшего образования, которые получают его в последовательном формате. В свою очередь, такой возможности не получат те, кто получает второе высшее образование другого профиля.