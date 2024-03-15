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Мобилизация студентов и отмена заочного образования — эфир Новини.LIVE

Мобилизация студентов и отмена заочного образования — эфир Новини.LIVE

15 марта 2024 г. 19:51

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19:51 Мобилизация студентов и отмена заочного образования — эфир Новини.LIVE

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17:46 Нардеп Гончаренко назвал причины парламентского кризиса в Украине

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17:29Макрон, Шольц и Туск вышли к журналистам — трансляция Новини.LIVE

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15:06 Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

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10:32 Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

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10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

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08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

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00:03 В Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска

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19:51 Мобилизация студентов и отмена заочного образования — эфир Новини.LIVE

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17:46 Нардеп Гончаренко назвал причины парламентского кризиса в Украине

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17:29 Макрон, Шольц и Туск вышли к журналистам — трансляция Новини.LIVE

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15:56 Начальник комплектования "Азова" рассказала о преимуществах нового алгоритма рекрутинга

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15:06 Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

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10:32 Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

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10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

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08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

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Народная депутат Юлия Гршина, фракция "Слуга Народа", стала гостьей студии Вечір.LIVE. С журналисткой канала Новини.LIVE Галиной Остаповец она поговорила о вступительной кампании-2024, национальном мультипредметном тесте вместо внешнего независимого тестирования. Также была поднята тема обучения детей с временно оккупированных территорий и мобилизацию студентов и аспирантов.

Посмотреть эфир можно в 19.45 по ссылке.

О чем эфир

Юлия Гришина, народная депутат из фракции "Слуга Народа" в эфире Вечер.LIVE рассказала о вступительной кампании-2024, национальном мультипредметном тесте вместо ВНО и об обучении детей с временно оккупированных территорий.

Также она прокомментировала вопросы мобилизации студентов и аспирантов и возможную отмену заочного образования и сокращение вузов.

Ранее мы рассказывали, что военный психолог Андрей Козинчук заявил, что нет ничего плохого в том, что старшеклассники будут учиться обращаться с FPV-дронами и беспилотниками. Больше, по его словам, очень нужно овладевать новыми навыками.

Право на отсрочку от мобилизации имеют только соискатели второго высшего образования, которые получают его в последовательном формате. В свою очередь, такой возможности не получат те, кто получает второе высшее образование другого профиля.

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18:59 На Харьковщине прогремели взрывы — россияне уничтожили общежитие и пункт скорой помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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