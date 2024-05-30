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Медик "Азова" Ротчук вказав переваги російської армії на фронті проти ЗСУ

Медик "Азова" Ротчук вказав переваги російської армії на фронті проти ЗСУ

30 травня 2024 р. 10:43

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Головний медичний інструктор 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Сергій Ротчук (позивний "Джедай") розповів, у чому полягає основна сила російських загарбників. Він наголосив, що росіян дуже багато, і вони мають потужну підтримку з боку авіації та артилерії.

Свої думки військовий пояснив в ефірі Вечір.LIVE.

Ми недооцінюємо свого ворога

"На сьогоднішній день ми маємо справу з тим, що дуже недооцінюємо ворога і це дуже небезпечно. Умовний "телемарафон" говорить нам про "чмобіків", але у них є автомати і їх багато. Автомати стріляють прицільно і дуже боляче", — пояснив Ротчук.

Військовий також додав, що у російської піхоти є постійна підтримка авіації і артилерії. Він наголосив, що взагалі не розуміє, звідки у росіян стільки снарядів.

Також "Джедай" нагадав, що росіяни є вкрай войовничим народом, що також дає їм переваги.

"Подивіться по історії. Вони перевоювали з усіма своїми сусідами, і це у них в крові. Чому ми не зробили з цього висновок — питання лишається відкритим", — підкреслив "Джедай". 

Він також розповів, що один з українських кулеметників отримав важку психологічну травму, коли внаслідок бою убив дуже багато росіян.

"Поранений під час м'ясних штурмів кулеметник казав: вони все йдуть і йдуть. Переступають через тіла своїх товаришів і йдуть, і йдуть. Їх дуже багато", — згадує Ротчук.

Росіяни швидко адаптуються

Наостанок військовий висловив думку, що російська влада здатна дуже швидко адаптуватися до ситуації. Українські урядовці від них відстають у цьому плані.

"Вони дуже швидко адаптуються. Їх авторитарна система дуже гнучка. Це ми тут придумали: демократія, всіх треба вислухать. Поки ми все узгодили — ситуація вже змінилася. Ми готуємося до війни, яка була місяць тому", — вважає військовий.

Раніше Ротчук розповів, у чому полягає ключова відмінність між мобілізацією та рекрутингом. Він наголосив, що рекрутинг є більш свідомим вибором громадянина стати на захист своєї Батьківщини.

В Україні запрацював новий табір утримання військовополонених "Центр-3". Він уже прийняв перших російських окупантів, яких захопили бійці ЗСУ.

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11:15 Перший корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на ходові випробування — результати

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11:11 Укрзалізниця запустила додатковий потяг зі Львова до Карпат — який буде графік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:02 Росія боїться атак України по своїй авіації — супутникові фото викрили зміну тактики захисту

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