Медик "Азова" Ротчук указал преимущества российской армии на фронте против ВСУ

Главный медицинский инструктор 12-й бригады специального назначения "Азов" Сергей Ротчук (позывной "Джедай") рассказал, в чем состоит основная сила российских захватчиков. Он подчеркнул, что россиян очень много, и у них есть мощная поддержка со стороны авиации и артиллерии.

Свои мнения военный объяснил в эфире Вечір.LIVE.

Мы недооцениваем своего врага

"На сегодняшний день мы имеем дело с тем, что очень недооцениваем врага и это очень опасно. Условный "телемарафон" говорит нам о "чмобиках", но у них есть автоматы и их много. Автоматы стреляют прицельно и очень больно", — пояснил Ротчук..

Военный также добавил, что у российской пехоты есть постоянная поддержка авиации и артиллерии. Он подчеркнул, что вообще не понимает, откуда у россиян столько снарядов.

Также "Джедай" напомнил, что россияне крайне воинственный народ, что также дает им преимущества.

"Посмотрите по истории. Они перевоевали со всеми своими соседями, и это у них в крови. Почему мы не сделали из этого вывод — вопрос остается открытым", — подчеркнул "Джедай".

Он также рассказал, что один из украинских пулеметчиков получил тяжелую психологическую травму, когда в результате боя убил очень много россиян.

"Раненый во время мясных штурмов пулеметчик говорил: они все идут и уходят. Переступают через тела своих товарищей и уходят, и уходят. Их очень много", — вспоминает Ротчук.

Россияне быстро адаптируются

В заключение военный выразил мнение, что российские власти способны очень быстро адаптироваться к ситуации. Украинские члены правительства от них отстают в этом плане.

"Они очень быстро адаптируются. Их авторитарная система очень гибкая. Это мы здесь придумали: демократия, всех надо выслушать. Пока мы все согласовали — ситуация уже изменилась. Мы готовимся к войне, которая была месяц назад", — считает военный.

Ранее Ротчук рассказал, в чем заключается ключевое отличие между мобилизацией и рекрутингом. Он подчеркнул, что рекрутинг является более осознанным выбором гражданина стать в защиту своей Родины.

В Украине заработал новый лагерь содержания военнопленных "Центр-3". Он уже принял первых российских оккупантов, которых захватили бойцы ВСУ.