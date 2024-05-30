Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Медик "Азова" Ротчук указал преимущества российской армии на фронте против ВСУ arrow
Медик "Азова" Ротчук указал преимущества российской армии на фронте против ВСУ

Медик "Азова" Ротчук указал преимущества российской армии на фронте против ВСУ

30 мая 2024 г. 10:43

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:43 Медик "Азова" Ротчук указал преимущества российской армии на фронте против ВСУ

Text

09:24 Медик "Азова" Ротчук объяснил ключевое отличие между мобилизацией и рекрутингом

Text

08:00 Дополнительные деньги на оружие, пытки в тюрьмах и выплаты ПАСЕ для украинцев — эфир Ранок.LIVE

29 мая 2024
Text

22:28 Нардеп Семинский назвал причины роста тарифа на электроэнергию

Text

22:17 Женитьба украинцев через приложение "Дія" и рост курса валют — Просто Новини

Text

21:35 Несходовский предположил, когда США могут разрешить Украине бить по территории РФ

Text

17:53 Восстановление Фарион во Львовской политехнике и санкции США к гражданам Китая — эфир Новини.LIVE

Text

16:44 Почему украинцы не успевают обновить данные в ТЦК — политтехнолог Рохов назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:57 Украинцы будут платить по 4,8 гривны за киловатт, но есть условия — нардеп рассказал о планах власти

Text
Новость с видео

14:22 Продлят ли срок обновления данных военнообязанных — объяснение нардепа

Text

10:43 Медик "Азова" Ротчук указал преимущества российской армии на фронте против ВСУ

Text

09:24 Медик "Азова" Ротчук объяснил ключевое отличие между мобилизацией и рекрутингом

Text

08:00 Дополнительные деньги на оружие, пытки в тюрьмах и выплаты ПАСЕ для украинцев — эфир Ранок.LIVE

29 мая 2024
Text

22:28 Нардеп Семинский назвал причины роста тарифа на электроэнергию

Text

22:17 Женитьба украинцев через приложение "Дія" и рост курса валют — Просто Новини

Text

21:35 Несходовский предположил, когда США могут разрешить Украине бить по территории РФ

Text

17:53 Восстановление Фарион во Львовской политехнике и санкции США к гражданам Китая — эфир Новини.LIVE

Text

16:44 Почему украинцы не успевают обновить данные в ТЦК — политтехнолог Рохов назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:57 Украинцы будут платить по 4,8 гривны за киловатт, но есть условия — нардеп рассказал о планах власти

Text
Новость с видео

14:22 Продлят ли срок обновления данных военнообязанных — объяснение нардепа

Главный медицинский инструктор 12-й бригады специального назначения "Азов" Сергей Ротчук (позывной "Джедай") рассказал, в чем состоит основная сила российских захватчиков. Он подчеркнул, что россиян очень много, и у них есть мощная поддержка со стороны авиации и артиллерии.

Свои мнения военный объяснил в эфире Вечір.LIVE.

Мы недооцениваем своего врага

"На сегодняшний день мы имеем дело с тем, что очень недооцениваем врага и это очень опасно. Условный "телемарафон" говорит нам о "чмобиках", но у них есть автоматы и их много. Автоматы стреляют прицельно и очень больно", — пояснил Ротчук..

Военный также добавил, что у российской пехоты есть постоянная поддержка авиации и артиллерии. Он подчеркнул, что вообще не понимает, откуда у россиян столько снарядов.

Также "Джедай" напомнил, что россияне крайне воинственный народ, что также дает им преимущества.

"Посмотрите по истории. Они перевоевали со всеми своими соседями, и это у них в крови. Почему мы не сделали из этого вывод — вопрос остается открытым", — подчеркнул "Джедай".

Он также рассказал, что один из украинских пулеметчиков получил тяжелую психологическую травму, когда в результате боя убил очень много россиян.

"Раненый во время мясных штурмов пулеметчик говорил: они все идут и уходят. Переступают через тела своих товарищей и уходят, и уходят. Их очень много", — вспоминает Ротчук.

Россияне быстро адаптируются

В заключение военный выразил мнение, что российские власти способны очень быстро адаптироваться к ситуации. Украинские члены правительства от них отстают в этом плане.

"Они очень быстро адаптируются. Их авторитарная система очень гибкая. Это мы здесь придумали: демократия, всех надо выслушать. Пока мы все согласовали — ситуация уже изменилась. Мы готовимся к войне, которая была месяц назад", — считает военный.

Ранее Ротчук рассказал, в чем заключается ключевое отличие между мобилизацией и рекрутингом. Он подчеркнул, что рекрутинг является более осознанным выбором гражданина стать в защиту своей Родины.

В Украине заработал новый лагерь содержания военнопленных "Центр-3". Он уже принял первых российских оккупантов, которых захватили бойцы ВСУ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

11:47 Ощадбанк предупредил клиентов об изменениях — что ждет с 1 июля

11:45 Жители целого микрорайона Одессы остались без воды – кто именно

11:44 США выделили миллионы долларов Молдове для борьбы против российской пропаганды — подробности

11:33 Пентагон инвестирует сотни миллионов долларов в военный ИИ — как он изменит боевые действия

11:18 В Британии накануне выборов распустили парламент

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:16 Дело о подкупе порнозвезды — суд присяжных решает, виноват ли Трамп

11:15 Первый корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на ходовые испытания — результаты

11:14 Как будут действовать союзники Кремля, если Россия захватит Украину — СМИ назвали варианты

11:11 Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Львова в Карпаты — какой будет график

11:02 Россия боится атак Украины по своей авиации — спутниковые фото разоблачили смену тактики защиты

11:47 Ощадбанк предупредил клиентов об изменениях — что ждет с 1 июля

11:45 Жители целого микрорайона Одессы остались без воды – кто именно

11:44 США выделили миллионы долларов Молдове для борьбы против российской пропаганды — подробности

11:33 Пентагон инвестирует сотни миллионов долларов в военный ИИ — как он изменит боевые действия

11:18 В Британии накануне выборов распустили парламент

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:16 Дело о подкупе порнозвезды — суд присяжных решает, виноват ли Трамп

11:15 Первый корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на ходовые испытания — результаты

11:14 Как будут действовать союзники Кремля, если Россия захватит Украину — СМИ назвали варианты

11:11 Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Львова в Карпаты — какой будет график

11:02 Россия боится атак Украины по своей авиации — спутниковые фото разоблачили смену тактики защиты

Эксклюзив

06:05 Как попасть в "Азов" сегодня — обновлен список требований и профессий

05:13 Сезон фруктов и ягод во Львове открыт — актуальные цены на рынке

29 мая 2024

13:44 Porsche представила первую гибридную версию своего культового спорткара — сколько он стоит

12:05 Работники Samsung угрожают первыми в истории компании забастовками — чем недовольны

06:40 Цены на чермет в конце мая — какая стоимость 1 кг лома в Украине

28 мая 2024

16:30 Выпускные во время войны — что думают одесситы об их проведении

11:35 Китай собирается наращивать производство чипов — сколько денег потратят на индустрию

06:48 ТЦК в крупных городах Украины — время работы, перечень адресов

06:36 Субсидия или льгота — что выгоднее для украинцев

05:57 Самолеты и корабли — какую технику РФ использует для ракетных ударов

Text

10:43 Медик "Азова" Ротчук указал преимущества российской армии на фронте против ВСУ

Text

09:24 Медик "Азова" Ротчук объяснил ключевое отличие между мобилизацией и рекрутингом

Text

08:00 Дополнительные деньги на оружие, пытки в тюрьмах и выплаты ПАСЕ для украинцев — эфир Ранок.LIVE

29 мая 2024
Text

22:28 Нардеп Семинский назвал причины роста тарифа на электроэнергию

Text

22:17 Женитьба украинцев через приложение "Дія" и рост курса валют — Просто Новини

Text

21:35 Несходовский предположил, когда США могут разрешить Украине бить по территории РФ

Text

17:53 Восстановление Фарион во Львовской политехнике и санкции США к гражданам Китая — эфир Новини.LIVE

Text

16:44 Почему украинцы не успевают обновить данные в ТЦК — политтехнолог Рохов назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:57 Украинцы будут платить по 4,8 гривны за киловатт, но есть условия — нардеп рассказал о планах власти

Text
Новость с видео

14:22 Продлят ли срок обновления данных военнообязанных — объяснение нардепа