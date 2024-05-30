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Медик "Азову" Ротчук пояснив ключову відмінність між мобілізацією і рекрутингом

Медик "Азову" Ротчук пояснив ключову відмінність між мобілізацією і рекрутингом

30 травня 2024 р. 09:24

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09:24 Медик "Азову" Ротчук пояснив ключову відмінність між мобілізацією і рекрутингом

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09:24 Медик "Азову" Ротчук пояснив ключову відмінність між мобілізацією і рекрутингом

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Головний медичний інструктор 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Сергій Ротчук (позивний "Джедай") розповів, у чому полягає ключова відмінність між мобілізацією та рекрутингом. Він наголосив, що рекрутинг є більш свідомим вибором громадянина стати на захист своєї Батьківщини.

Свої думки військовий пояснив в ефірі Вечір.LIVE.

Мобілізація і рекрутинг — не одне і те саме

"Мобілізація і рекрутинг — це полярні поняття, їх навіть поряд ставити не можна. Під час мобілізації людей змушують робити те, чого не вміють, чого вони робити не хочуть", — пояснив "Джедай".

Він також висловив думку, що неефективно відловлювати людей на вулиці і силоміць забирати до війська. Ротчук переконаний, що це не ефективно.

"Рекрутинг є більш свідомим вибором. Людям треба пояснювати. Візьміть до прикладу державу Ізраїль, яка пояснила своїм громадянам, що у них є історичні вороги", — наголосив "Джедай".

Військовий також додав, що якщо держава хоче існувати — її громадяни мають бути сильними і жити з усвідомленням загрози від ворожих сусідів.

Раніше ми повідомляли, що у Львові на залізничному вокзалі відкрився інформаційний центр з питань рекрутингу до лав Збройних сил України. У ньому українці можуть отримати відомості щодо роботи Центрів рекрутингу.

Також ми писали, що громадяни України мають можливість приєднатися до армії не тільки через Територіальні центри комплектування, але також через інтернет та в рекрутингових центрах. Окрім того, процес рекрутингу пропонує певні переваги.

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09:15 Ворог вивів ракетоносії на чергування — загроза обстрілів для Одещини

09:10 В Україні різко зріс курс долара — актуальні дані

09:06 Виплати на дітей — за яких умов надають 41 тис. грн у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:54 Заступник Фіцо повідомив, у якому стані прем'єр Словаччини та коли він одужає

08:52 Танки Abrams не можуть ефективно захистити українські екіпажі від сучасної зброї, — CNN

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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