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Медик "Азова" Ротчук объяснил ключевое отличие между мобилизацией и рекрутингом

Медик "Азова" Ротчук объяснил ключевое отличие между мобилизацией и рекрутингом

30 мая 2024 г. 9:24

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08:00 Дополнительные деньги на оружие, пытки в тюрьмах и выплаты ПАСЕ для украинцев — эфир Ранок.LIVE

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22:28 Нардеп Семинский назвал причины роста тарифа на электроэнергию

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22:17 Женитьба украинцев через приложение "Дія" и рост курса валют — Просто Новини

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Главный медицинский инструктор 12-й бригады специального назначения "Азов" Сергей Ротчук (позывной "Джедай") рассказал, в чем состоит ключевое отличие между мобилизацией и рекрутингом. Он подчеркнул, что рекрутинг является более осознанным выбором гражданина стать в защиту своей Родины.

Свои мнения военный объяснил в эфире Вечір.LIVE

Мобилизация и рекрутинг — не одно и то же

"Мобилизация и рекрутинг — это полярные понятия, их даже рядом ставить нельзя. Во время мобилизации людей заставляют делать то, чего не умеют, чего они делать не хотят", — пояснил "Джедай".

Он также выразил мнение, что неэффективно отлавливать людей на улице и насильно забирать в армию. Ротчук уверен, что это не эффективно.

"Рекрутинг является более осознанным выбором. Людям нужно объяснять. Возьмите к примеру государство Израиль, которое объяснило своим гражданам, что у них есть исторические враги", — подчеркнул "Джедай".

Военный также добавил, что если государство хочет существовать, его граждане должны быть сильными и жить с осознанием угрозы от враждебных соседей.

Ранее мы сообщали, что во Львове на железнодорожном вокзале открылся информационный центр по рекрутингу. В ряды Вооруженных сил Украины. В нем украинцы могут получить сведения о работе Центров рекрутинга.

Также мы писали, что граждане Украины могут присоединиться к армии не только через Территориальные центры комплектования, но также через интернет и в рекрутинговых центрах. Кроме того, процесс рекрутинга предлагает некоторые преимущества.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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