Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Обмін ув’язненими між Росією та Заходом, який охопив 24 ув'язнених з Росії, США, Німеччини та ще трьох країн, відбувся 1 серпня та став наймасштабнішим із часів холодної війни. Проте є важлива особливість цього заходу від попередніх.

Про це повідомив журналіст та медіаменеджер Євген Кисельов в ефірі Вечір.LIVE.

Масштабний обмін ув'язненими між Заходом та РФ — деталі

Євген Кисельов відзначив, що політвʼязнів помилували, хоча ніхто з них цього не просив. Також вони до останнього не знали, що їх будуть обмінювати.

"Ще до війни, коли проводилися громадські кампанії за звільнення тих чи інших в'язнів совісті в Росії, тих чи інших відвертих політв'язнів, завжди був цей самий наратив: постійно то Путін, то Медведєв говорили, що вони мають попросити про помилування, тоді розглянуть, але без прохання вони нібито не могли цього зробити", — розповів журналіст.