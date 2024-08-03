Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь arrow
Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

03 серпня 2024 р. 17:23

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

Обмін ув’язненими між Росією та Заходом, який охопив 24 ув'язнених з Росії, США, Німеччини та ще трьох країн, відбувся 1 серпня та став наймасштабнішим із часів холодної війни. Проте є важлива особливість цього заходу від попередніх.

Про це повідомив журналіст та медіаменеджер Євген Кисельов в ефірі Вечір.LIVE. 

Масштабний обмін ув'язненими між Заходом та РФ — деталі

Євген Кисельов відзначив, що політвʼязнів помилували, хоча ніхто з них цього не просив. Також вони до останнього не знали, що їх будуть обмінювати.

"Ще до війни, коли проводилися громадські кампанії за звільнення тих чи інших в'язнів совісті в Росії, тих чи інших відвертих політв'язнів, завжди був цей самий наратив: постійно то Путін, то Медведєв говорили, що вони мають попросити про помилування, тоді розглянуть, але без прохання вони нібито не могли цього зробити", — розповів журналіст.

Також важливі новини дня по темі:

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:03 Замовчить надовго — прикордонники ефектно вдарили дроном по ворожій станції зв'язку

18:00 Корвет "Гетьман Іван Виговський" матиме додаткові системи озброєння

17:57 Нідерланди хочуть оновити ППО — йдеться про 18 систем NOMADS

17:52 Індекс геомагнітної активності зашкалює — Землю накриють сильні магнітні бурі

17:45 Ковтун знову залишився за один крок від медалі — судді шокували українця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

17:39 Спортсмени на Олімпійських іграх у Парижі знову не можуть тренуватися у Сені — у чому причина

17:36 В Укргідрометцентрі попередили про дощі та грози завтра — які регіони в небезпеці

17:32 На Львівщині прикордонники затримали двох ухилянтів, один з них мав дві дружини

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

18:03 Замовчить надовго — прикордонники ефектно вдарили дроном по ворожій станції зв'язку

18:00 Корвет "Гетьман Іван Виговський" матиме додаткові системи озброєння

17:57 Нідерланди хочуть оновити ППО — йдеться про 18 систем NOMADS

17:52 Індекс геомагнітної активності зашкалює — Землю накриють сильні магнітні бурі

17:45 Ковтун знову залишився за один крок від медалі — судді шокували українця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:39 Спортсмени на Олімпійських іграх у Парижі знову не можуть тренуватися у Сені — у чому причина

17:36 В Укргідрометцентрі попередили про дощі та грози завтра — які регіони в небезпеці

17:32 На Львівщині прикордонники затримали двох ухилянтів, один з них мав дві дружини

17:28 На трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори — як дістатися до Румунії та Молдови

17:26 На Олімпіаді збірна України вийшла у фінал шаблі, де змагатиметься за золото

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE