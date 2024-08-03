Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Обмен заключенными между Россией и Западом, охвативший 24 заключенных из России, США, Германии и еще трех стран, состоялся 1 августа и стал самым масштабным со времен холодной войны. Однако есть важная особенность этого мероприятия от предыдущих.

Об этом сообщил журналист и медиаменеджер Евгений Киселев в эфире Вечер.LIVE.

Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ

Евгений Киселев отметил, что политзаключенных помиловали, хотя никто из них этого не просил. Также они до последнего не знали, что их будут обменивать.

"Еще до войны, когда проводились общественные кампании за освобождение тех или иных узников совести в России, тех или иных откровенных политзаключенных, всегда был этот самый нарратив: постоянно то Путин, то Медведев говорили, что они должны попросить о помиловании ", тогда рассмотрят, но без просьбы они вроде бы не могли этого сделать", — рассказал журналист.