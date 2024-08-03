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Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

3 августа 2024 г. 17:23

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14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

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23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

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18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

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18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

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Обмен заключенными между Россией и Западом, охвативший 24 заключенных из России, США, Германии и еще трех стран, состоялся 1 августа и стал самым масштабным со времен холодной войны. Однако есть важная особенность этого мероприятия от предыдущих.

Об этом сообщил журналист и медиаменеджер Евгений Киселев в эфире Вечер.LIVE. 

Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ

Евгений Киселев отметил, что политзаключенных помиловали, хотя никто из них этого не просил. Также они до последнего не знали, что их будут обменивать.

"Еще до войны, когда проводились общественные кампании за освобождение тех или иных узников совести в России, тех или иных откровенных политзаключенных, всегда был этот самый нарратив: постоянно то Путин, то Медведев говорили, что они должны попросить о помиловании ", тогда рассмотрят, но без просьбы они вроде бы не могли этого сделать", — рассказал журналист.

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