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Масштабні мітинги у Варшаві — фермери застосували сигнальні ракети та дим

Масштабні мітинги у Варшаві — фермери застосували сигнальні ракети та дим

27 лютого 2024 р. 18:03

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18:03 Масштабні мітинги у Варшаві — фермери застосували сигнальні ракети та дим

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15:54 В ЗСУ оцінили ризик втрати Краматорська та Слов'янська на Донеччині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:06 Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

Text

14:21 Чому не варто очікувати на війська НАТО в Україні — думка політолога

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У центрі Варшави 27 лютого відбувся масштабний протест фермерів, які незадоволені "зеленою політикою" Євросоюзу. Мітингарі блокували автомагістралі та навіть застосували сигнальні ракети і димові шашки. 

Відео мітингу можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Протест фермерів у Варшаві

Зазначається, що дорогою до Сейму невідомі фермери запалили фаєри і розпалили багаття. Для того, щоб вирішити інцидент, втрутилися представники поліції. Внаслідок цього сталося декілька сутичок. 

Як відомо, спершу акції польських фермерів мали періодичний характер, але тепер протестувальники мають намір зробити їх постійними. 

Мітингарі невдоволені несправедливою, на їхню думку, конкуренцією з боку дешевшого імпорту із сусідньої України. Крім того, вважають, що план Євросоюзу "Зелений курс", який передбачає обмеження на використання хімікатів та викиди парникових газів, призведе до скорочення сільськогосподарського виробництва та доходів.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. Відомо, що потяг прямував транзитом до Німеччини.

25 лютого у Польщі на залізниці у селі Котомеж невідомі висипали десять вагонів української кукурудзи.

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18:15 Майдан-3 — розвідка попередила про масштабну спецоперацію Росії в Україні

18:10 Наступ РФ триває — ЗСУ відійшли ще від двох сіл поблизу Авдіївки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:56 Ексфутболіст Динамо розповів, чому не вірить у Шовковського

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16:31 Чому правки до нового закону не покращать процес мобілізації — думка адвоката

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15:54 В ЗСУ оцінили ризик втрати Краматорська та Слов'янська на Донеччині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:06 Втрат більше, ніж в Авдіївці — військовий назвав населений пункт, де активно наступають росіяни

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