Масштабні мітинги у Варшаві — фермери застосували сигнальні ракети та дим

У центрі Варшави 27 лютого відбувся масштабний протест фермерів, які незадоволені "зеленою політикою" Євросоюзу. Мітингарі блокували автомагістралі та навіть застосували сигнальні ракети і димові шашки.

Відео мітингу можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Протест фермерів у Варшаві

Зазначається, що дорогою до Сейму невідомі фермери запалили фаєри і розпалили багаття. Для того, щоб вирішити інцидент, втрутилися представники поліції. Внаслідок цього сталося декілька сутичок.

Як відомо, спершу акції польських фермерів мали періодичний характер, але тепер протестувальники мають намір зробити їх постійними.

Мітингарі невдоволені несправедливою, на їхню думку, конкуренцією з боку дешевшого імпорту із сусідньої України. Крім того, вважають, що план Євросоюзу "Зелений курс", який передбачає обмеження на використання хімікатів та викиди парникових газів, призведе до скорочення сільськогосподарського виробництва та доходів.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. Відомо, що потяг прямував транзитом до Німеччини.

25 лютого у Польщі на залізниці у селі Котомеж невідомі висипали десять вагонів української кукурудзи.