Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

У Польщі на залізниці у селі Котомеж невідомі висипали десять вагонів української кукурудзи. Інцидент стався 25 лютого.

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У Польщі висипали українську кукурудзу з вагонів

Як відомо, пошкодження зазнало 160 тонн української кукурудзи. Зазначається, що це наймасштабніше псування українських зернових від початку протестів польських фермерів.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. Відомо, що потяг прямував транзитом до Німеччини.

Це повторилося 23 лютого. Тоді невідомі розсипали ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу.

Втретє на кордоні з Польщею висипали українську продукцію 24 лютого. Тоді невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами на залізничній станції Дорогуськ.