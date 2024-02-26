Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

В Польше на железной дороге в селе Котомеж неизвестные высыпали десять вагонов украинской кукурузы. Инцидент произошел 25 февраля.
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В Польше высыпали украинскую кукурузу из вагонов
Как известно, повреждение получило 160 тонн украинской кукурузы. Отмечается, что это самая масштабная порча украинских зерновых с начала протестов польских фермеров.
Напомним, 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути. Известно, что поезд следовал транзитом в Германию.
Это повторилось 23 февраля. Тогда неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.
Третий раз на границе с Польшей высыпали украинскую продукцию 24 февраля. Тогда неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами на железнодорожной станции Дорогуск.