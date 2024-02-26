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Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

26 февраля 2024 г. 14:59

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14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

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13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

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13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

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12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

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11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

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10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

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08:00 Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

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В Польше на железной дороге в селе Котомеж неизвестные высыпали десять вагонов украинской кукурузы. Инцидент произошел 25 февраля.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

В Польше высыпали украинскую кукурузу из вагонов

Как известно, повреждение получило 160 тонн украинской кукурузы. Отмечается, что это самая масштабная порча украинских зерновых с начала протестов польских фермеров.

Напомним, 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути. Известно, что поезд следовал транзитом в Германию.

Это повторилось 23 февраля. Тогда неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.

Третий раз на границе с Польшей высыпали украинскую продукцию 24 февраля. Тогда неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами на железнодорожной станции Дорогуск.

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15:00 Стало известно, когда Рада начнет рассматривать правки к законопроекту о мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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