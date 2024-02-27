Масштабные митинги в Варшаве — фермеры применили сигнальные ракеты и дым

В центре Варшавы 27 февраля состоялся масштабный протест фермеров, недовольных "зеленой политикой" Евросоюза. Митингующие блокировали автомагистрали и даже применили сигнальные ракеты и дымовые шашки.

Видео митинга можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Протест фермеров в Варшаве

Отмечается, что по пути к Сейму неизвестные фермеры зажгли файеры и разожгли костер. Чтобы разрешить инцидент, вмешались представители полиции. В результате произошло несколько столкновений.

Как известно, сначала акции польских фермеров носили периодический характер, но теперь протестующие намерены сделать их постоянными.

Митингующие недовольны несправедливой, по их мнению, конкуренцией со стороны более дешевого импорта из соседней Украины. Кроме того, считают, что план Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающий ограничение использования химикатов и выбросы парниковых газов, приведет к сокращению сельскохозяйственного производства и доходов.

Напомним, 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути. Известно, что поезд следовал транзитом в Германию.

25 февраля в Польше на железной дороге в селе Котомеж неизвестные высыпали десять вагонов украинской кукурузы.