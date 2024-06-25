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Масований обстріл Харкова та заміна командувача Об’єднаних сил ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Масований обстріл Харкова та заміна командувача Об’єднаних сил ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 червня 2024 р. 08:00

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про масовані обстріли Харкова та заміну Зеленським командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Які зміни у сфері освіти чекають на майбутніх аспірантів та чи залишать для них право на відстрочку. Також обговоримо, на скільки може вистачити заморожених активів Росії. 

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір —

Сьогодні, 25 червня, в ранковому ефірі Новини.LIVE поговоримо про ймовірні причини зміни командувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля. Тема дня — нові правила вступу до аспірантури через випадки фіктивного навчання задля уникнення мобілізації. Також обговоримо, на скільки може вистачити заморожених активів Росії. 

Гості сьогоднішнього ефіру: 

  • Сергій Соболєв, нардеп, "Батьківщина"
  • Віктор Пономарьов, пресофіцер Луганського прикордонного загону-бригади "Помста"
  • Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова

Також ми повідомляли, що Міністерство освіти України змінило правила вступу до аспірантури через випадки фіктивного навчання задля уникнення мобілізації до лав Збройних сил: тепер вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на форми навчання, які не дають права на відстрочку. 

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07:42 Українці можуть виїхати з окупації декількома способами — у Мінінтеграції дали поради

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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