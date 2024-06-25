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Массированный обстрел Харькова и замена командующего Объединенными силами ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Массированный обстрел Харькова и замена командующего Объединенными силами ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 июня 2024 г. 8:00

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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00:58 Глава Центра стратегических исследований объяснил, почему Венгрия блокирует помощь Украине

24 июня 2024
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23:42 Нардеп объяснил, в чем особенность российских ударов по украинским ТЭС

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22:51 Евро-2024, марш друзей Украины и инициатива Bake for Ukraine — новости из Германии

Text

21:44 Жовниренко ответил, когда нужно уничтожить Крымский мост

Text

19:29 Ракетный удар по Одессе, новый глава Госохраны и зимний блекаут — главные новости 24 июня

Text

17:44 План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:34 В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей поразили морские дроны

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15:28 В Харькове представитель ГСЧС Евгений Василенко рассказал о ситуации с электроснабжением в городе

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Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о массированных обстрелах Харькова и замене Зеленским командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Какие изменения в сфере образования ждут будущих аспирантов и оставят ли для них право на отсрочку. Также обсудим, на сколько может хватить замороженных активов России.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир —

Сегодня, 25 июня, в утреннем эфире Новини.LIVE поговорим о возможных причинах смены командующего Объединенными силами ВСУ Содоля. Тема дня — новые правила поступления в аспирантуру из-за случаев фиктивного обучения во избежание мобилизации. Также обсудим, на сколько может хватить замороженных активов России.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Сергей Соболев, нардеп, "Родина"
  • Виктор Пономарев, пресс-офицер Луганского пограничного отряда-бригады "Месть"
  • Геннадий Рябцев, эксперт по энергетике

Напомним, накануне Зеленский заявил, что принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

Также мы сообщали, что Министерство образования Украины изменило правила поступления в аспирантуру из-за случаев фиктивного обучения во избежание мобилизации в ряды Вооруженных сил: теперь вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на формы обучения, которые не дают права на отсрочку.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:28 В Харькове представитель ГСЧС Евгений Василенко рассказал о ситуации с электроснабжением в городе

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