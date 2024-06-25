Массированный обстрел Харькова и замена командующего Объединенными силами ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о массированных обстрелах Харькова и замене Зеленским командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Какие изменения в сфере образования ждут будущих аспирантов и оставят ли для них право на отсрочку. Также обсудим, на сколько может хватить замороженных активов России.

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О чем эфир —

Сегодня, 25 июня, в утреннем эфире Новини.LIVE поговорим о возможных причинах смены командующего Объединенными силами ВСУ Содоля. Тема дня — новые правила поступления в аспирантуру из-за случаев фиктивного обучения во избежание мобилизации. Также обсудим, на сколько может хватить замороженных активов России.

Гости сегодняшнего эфира:

Сергей Соболев, нардеп, "Родина"

Виктор Пономарев, пресс-офицер Луганского пограничного отряда-бригады "Месть"

Геннадий Рябцев, эксперт по энергетике

Напомним, накануне Зеленский заявил, что принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

Также мы сообщали, что Министерство образования Украины изменило правила поступления в аспирантуру из-за случаев фиктивного обучения во избежание мобилизации в ряды Вооруженных сил: теперь вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на формы обучения, которые не дают права на отсрочку.