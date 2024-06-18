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Відключення світла і матч збірної України на Євро-2024 — ефір Ранок.LIVE

Відключення світла і матч збірної України на Євро-2024 — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2024 р. 08:00

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08:00 Відключення світла і матч збірної України на Євро-2024 — ефір Ранок.LIVE

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про успіхи Збройних сил України, які беруть у полон все більше російських загарбників. Також спробуємо спрогнозувати скільки триватимуть відключення світла та якими були причини невдалого матчу збірної України на Євро-2024.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 18 червня, в ефірі Новини.LIVE поговоримо про бойові дії під Вовчанськом, внаслідок яких Збройні сили України беруть в полон ще більше російських загарбників. Проаналізуємо графіки відключення світла і спробуємо спрогнозувати, як довго вони триватимуть. І звісно ж обговоримо провальний матч збірної України на Євро-2024.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Степан Гавриш, перший заступник РНБО (2008-2011);
  • Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;
  • Ігор Рейтерович, політолог;
  • Євген Дикий, військовий аналітик;
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
  • Олег Лісний, політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
  • Оксана Савчук, Народна депутатка України, Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Раніше ми повідомляли, що українські військові оточили близько 400 російських загарбників на Вовчанському хімічному заводі. Таким чином, 30 росіян були змушені здатися в полон попри невдалі спроби порятунку. 

У вівторок, 18 червня, світло вимикатимуть у всіх областях України. Графіки погодинних відключень діятимуть цілу добу — з 00:00 до 24:00. 

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07:07 Тривоги по 16 годин — Синєгубов розповів про складну ситуацію через обстріли Харківщини

07:02 У Міноборони розповіли про найнепопулярніший спосіб оновлення даних

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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