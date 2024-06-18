Відключення світла і матч збірної України на Євро-2024 — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про успіхи Збройних сил України, які беруть у полон все більше російських загарбників. Також спробуємо спрогнозувати скільки триватимуть відключення світла та якими були причини невдалого матчу збірної України на Євро-2024.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 18 червня, в ефірі Новини.LIVE поговоримо про бойові дії під Вовчанськом, внаслідок яких Збройні сили України беруть в полон ще більше російських загарбників. Проаналізуємо графіки відключення світла і спробуємо спрогнозувати, як довго вони триватимуть. І звісно ж обговоримо провальний матч збірної України на Євро-2024.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Степан Гавриш, перший заступник РНБО (2008-2011);

Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;

Ігор Рейтерович, політолог;

Євген Дикий, військовий аналітик;

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;

Олег Лісний, політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";

Оксана Савчук, Народна депутатка України, Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Раніше ми повідомляли, що українські військові оточили близько 400 російських загарбників на Вовчанському хімічному заводі. Таким чином, 30 росіян були змушені здатися в полон попри невдалі спроби порятунку.

У вівторок, 18 червня, світло вимикатимуть у всіх областях України. Графіки погодинних відключень діятимуть цілу добу — з 00:00 до 24:00.