Отключение света и матч сборной Украины на Евро-2024 — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим об успехах Вооруженных сил Украины, которые берут в плен все больше российских захватчиков. Также попытаемся спрогнозировать, сколько будут продолжаться отключения света и каковы причины неудачного матча сборной Украины на Евро-2024.

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О чем эфир

Сегодня, 18 июня, в эфире Новини.LIVE поговорим о боевых действиях под Волчанском, в результате которых Вооруженные силы Украины берут в плен еще больше российских захватчиков. Проанализируем графики отключения света и попытаемся спрогнозировать, как долго они продлятся. И, конечно же, обсудим провальный матч сборной Украины на Евро-2024.

Гости сегодняшнего эфира:

Степан Гавриш, первый заместитель СНБО (2008–2011);

Богдан Ференс, кандидат политических наук, эксперт-международник;

Игорь Рейтерович, политолог;

Евгений Дикий, военный аналитик;

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций;

Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Оксана Савчук, Народная депутат Украины, Член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что украинские военные оцепили около 400 российских захватчиков на Волчанском химическом заводе. Таким образом, 30 россиян были вынуждены сдаться в плен, несмотря на неудачные попытки спасения.

Во вторник, 18 июня, свет будут выключаться во всех областях Украины. Графики почасовых отключений будут действовать круглые сутки — с 00:00 до 24:00.