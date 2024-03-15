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Макрон, Шольц і Туск вийшли до журналістів — трансляція Новини.LIVE

Макрон, Шольц і Туск вийшли до журналістів — трансляція Новини.LIVE

15 березня 2024 р. 17:29

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17:29Макрон, Шольц і Туск вийшли до журналістів — трансляція Новини.LIVE

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15:56 Начальниця комплектування "Азову" розповіла про переваги нового алгоритму рекрутингу

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15:06 Шольц, Макрон і Туск зустрічаються в Берліні — ефір Новини.LIVE

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10:32 Нардеп розповів, чому введення іноземних військ не допоможе Україні

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10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

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08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

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03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

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17:29 Макрон, Шольц і Туск вийшли до журналістів — трансляція Новини.LIVE

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15:56 Начальниця комплектування "Азову" розповіла про переваги нового алгоритму рекрутингу

Text

15:06 Шольц, Макрон і Туск зустрічаються в Берліні — ефір Новини.LIVE

Text

10:32 Нардеп розповів, чому введення іноземних військ не допоможе Україні

Text

10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

Text

00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

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У Берліні розпочалася спільна пресконференція президента Франції Еммануеля Макрона, німецького канцлера Олафа Шольца та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Європейські лідери прибули туди у п'ятницю, 15 березня.

Пресконференцію європейських політиків можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція Макрона, Шольца і Туска

Зазначимо, що сторони поділяться результатами переговорів "Веймарського трикутника", аби знизити певну напруженість між країнами Європи, та подальшу підтримку України. Водночас переговори пов'язані із заявою французького президента стосовно можливості введення французького іноземного легіону в Україну. 

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон знову підтвердив намір розмістити французьких військовиків на українській території. Також французький лідер порадив президенту Росії Володимиру Путіну не розкидатися на вітер погрозами, коли в арсеналі є ядерна зброя.

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17:21 Допомога постраждалим від війни — хто та як може отримати до 3 тис. гривень

17:15 Україна має план "Б", якщо США відмовлять у допомозі

17:15 Кількість загиблих дедалі зростає — в Одесі на завтра оголосили день жалоби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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