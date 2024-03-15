Макрон, Шольц і Туск вийшли до журналістів — трансляція Новини.LIVE

У Берліні розпочалася спільна пресконференція президента Франції Еммануеля Макрона, німецького канцлера Олафа Шольца та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Європейські лідери прибули туди у п'ятницю, 15 березня.

Пресконференцію європейських політиків можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція Макрона, Шольца і Туска

Зазначимо, що сторони поділяться результатами переговорів "Веймарського трикутника", аби знизити певну напруженість між країнами Європи, та подальшу підтримку України. Водночас переговори пов'язані із заявою французького президента стосовно можливості введення французького іноземного легіону в Україну.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон знову підтвердив намір розмістити французьких військовиків на українській території. Також французький лідер порадив президенту Росії Володимиру Путіну не розкидатися на вітер погрозами, коли в арсеналі є ядерна зброя.