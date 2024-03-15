Макрон, Шольц и Туск вышли к журналистам — трансляция Новини.LIVE

В Берлине началась совместная пресс-конференция президента Франции Эмманюэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца и премьер-министра Польши Дональда Туска. Европейские лидеры прибыли туда в пятницу, 15 марта.

Пресс-конференцию европейских политиков можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Пресс-конференция Макрона, Шольца и Туска

Стороны поделятся результатами переговоров "Веймарского треугольника", чтобы снизить определенную напряженность между странами Европы и дальнейшую поддержку Украины. В то же время, переговоры связаны с заявлением французского президента о возможности введения французского иностранного легиона в Украину.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон снова подтвердил намерение разместить французских военных на украинской территории. Также французский лидер посоветовал президенту России Владимиру Путину не разбрасываться на ветер угрозами, когда в арсенале есть ядерное оружие.