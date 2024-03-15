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Макрон, Шольц и Туск вышли к журналистам — трансляция Новини.LIVE

Макрон, Шольц и Туск вышли к журналистам — трансляция Новини.LIVE

15 марта 2024 г. 17:29

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17:46 Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

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17:29Макрон, Шольц и Туск вышли к журналистам — трансляция Новини.LIVE

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15:56 Начальник комплектования "Азова" рассказала о преимуществах нового алгоритма рекрутинга

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15:06 Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

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10:32 Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

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10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

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08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

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00:03 В Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска

14 марта 2024
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20:13 Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE

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17:46 Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

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17:29 Макрон, Шольц и Туск вышли к журналистам — трансляция Новини.LIVE

Text

15:56 Начальник комплектования "Азова" рассказала о преимуществах нового алгоритма рекрутинга

Text

15:06 Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

Text

10:32 Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

Text

08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

Text

03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

Text

00:03 В Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска

14 марта 2024
Text

20:13 Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE

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В Берлине началась совместная пресс-конференция президента Франции Эмманюэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца и премьер-министра Польши Дональда Туска. Европейские лидеры прибыли туда в пятницу, 15 марта.

Пресс-конференцию европейских политиков можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Пресс-конференция Макрона, Шольца и Туска

Стороны поделятся результатами переговоров "Веймарского треугольника", чтобы снизить определенную напряженность между странами Европы и дальнейшую поддержку Украины. В то же время, переговоры связаны с заявлением французского президента о возможности введения французского иностранного легиона в Украину.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон снова подтвердил намерение разместить французских военных на украинской территории. Также французский лидер посоветовал президенту России Владимиру Путину не разбрасываться на ветер угрозами, когда в арсенале есть ядерное оружие.

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18:03 Комментарии лишние — появилось видео, что оккупанты прячут на ЗАЭС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:55 В Санкт-Петербурге активистка бросила "коктейль Молотова" в щит на избирательном участке

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15:06 Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

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08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

Text

00:03 В Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска

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20:13 Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE