Ліс замість Каховського водосховища — Толоконніков оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію

З підриву загарбниками Каховської гідроелектростанції пройшов майже рік. Наразі місце, де колись було водосховище, обросло рослинами.

Це прокоментував начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі Ранок.LIVE.

Який вигляд має Каховське водосховище

Наразі Каховське водосховище перетворилося на вербове море, за рік після підриву росіянами утворилося 150 тис. гектарів лісу. Екологи кажуть, що такого явища на планеті більше ніде не існує.

Водночас це зумовлює ймовірність проникнення ДРГ на територію. Але, за словами, Толоконнікова, наразі не фіксується рух ворога на цій ділянці.

"Наразі не фіксується, але треба розуміти, що не тільки у росіян є можливість скористатися цим лісом вербовим, також і в нас", — сказав він.

Представник Херсонської ОВА зауважив, що українські оборонці контролюють цей периметр по всій протяжності. Зараз це легше зробити, ніж коли там було водосховище, але спостерігається та сама ситуація, що й нижче за течією.

Раніше еколог розповів, що берег колишнього Каховського водосховища тепер вкритий мушлями, а з висохлого ґрунту проросла біла верба.

Крім того, наслідки руйнування Каховської дамби у червні минулого року виявилися катастрофічними для Чорного моря. Велика кількість сміття, бруду та хімічних речовин потрапила у море, порушивши його екосистему та призвело до загибелі багатьох морських мешканців, зокрема мідій.