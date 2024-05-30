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Ліс замість Каховського водосховища — Толоконніков оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію

Ліс замість Каховського водосховища — Толоконніков оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію

30 травня 2024 р. 18:52

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18:52 Ліс замість Каховського водосховища — Толоконніков оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію

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17:51 Візит Макрона в Берлін та повстання в Новій Каледонії — головні новини Франції

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17:50 Шольц підтримав удари по РФ, США та Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

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17:17 Обміління Дністра — Тимочко заявила, що це нищівний удар по екосистемі річки

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16:58 Військовий психолог заявив, що мобілізованим в'язням не можна дозволяти йти у відпустку

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16:15 НБУ тримає на контролі довіру до гривні та ситуацію з курсом — експерт пояснив подробиці

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З підриву загарбниками Каховської гідроелектростанції пройшов майже рік. Наразі місце, де колись було водосховище, обросло рослинами.

Це прокоментував начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі Ранок.LIVE.

Який вигляд має Каховське водосховище

Наразі Каховське водосховище перетворилося на вербове море, за рік після підриву росіянами утворилося 150 тис. гектарів лісу. Екологи кажуть, що такого явища на планеті більше ніде не існує. 

Водночас це зумовлює ймовірність проникнення ДРГ на територію. Але, за словами, Толоконнікова, наразі не фіксується рух ворога на цій ділянці.

"Наразі не фіксується, але треба розуміти, що не тільки у росіян є можливість скористатися цим лісом вербовим, також і в нас", — сказав він.

Представник Херсонської ОВА зауважив, що українські оборонці контролюють цей периметр по всій протяжності. Зараз це легше зробити, ніж коли там було водосховище, але спостерігається та сама ситуація, що й нижче за течією. 

Раніше еколог розповів, що берег колишнього Каховського водосховища тепер вкритий мушлями, а з висохлого ґрунту проросла біла верба. 

Крім того, наслідки руйнування Каховської дамби у червні минулого року виявилися катастрофічними для Чорного моря. Велика кількість сміття, бруду та хімічних речовин потрапила у море, порушивши його екосистему та призвело до загибелі багатьох морських мешканців, зокрема мідій.

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19:12 Нічна операція ГУР в Криму — уражено чотири російські катери "Тунєц"

18:53 Одну із областей в Білорусі хочуть перевести на воєнний час

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:40 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новину про проведення КиївПрайду

18:40 Дорога на кладовище за 2 мільйони — сільрада Одещини оголосила тендер

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